Silvicultorii ameninţă cu proteste

După veterinari şi navalişti, sindicatele din silvicultură ameninţă că vor întrerupe lucrul, principala revendicare a acestora fiind reprezentată de creşterea salariilor. Preşedintele Confederaţiei Sindicatelor Consilva, Marian Stoicescu, a declarat că salariaţii cer un salariu egal cu cel mediu pe economie, mai ales că Regia Naţională a Pădurilor "a înregistrat în fiecare an un profit deosebit de mare, între 700 şi 1.000 de miliarde de lei vechi". Astfel, din 7 mai, toţi angajaţii regiei vor purta o banderolă albă în semn de protest, urmînd ca, din 5 iunie, cînd expiră Contractul Colectiv de Muncă, să înceapă declanşarea conflictului de interese. Sindicaliştii cer această majorare salarială, precizînd că un pădurar are un salariu de 520 de lei, cea mai mică remuneraţie din cadrul regiei. Silvicultorii mai cer şi protecţie socială pentru cei patru mii de angajaţi, dintr-un total de 24.000, care vor fi disponibilizaţi în acest an, ca urmare a restructurării activităţii regiei şi a retrocedării pădurilor. "Legea prevede că termenul poate fi prelungit printr-o ordonanţă de urgenţă, astfel ca persoanele disponibilizate să primească între 12 şi 24 de salarii compensatorii, iar noi cerem prelungirea termenului pînă la sfîrşitul lui 2008, cînd este preconizat să se termine procesul de retrocedare a pădurilor", a precizat Marian Stoicescu. De asemenea, liderul sindical a amintit şi de agresiunile împotriva silvicultorilor, numai anul trecut înregistrîndu-se 12, din care şase au fost internaţi în spital în stare gravă. În acest sens poate acţiona Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pe perioada 2007-2013, finanţat de UE cu opt miliarde de euro şi de statul român cu două miliarde de euro.