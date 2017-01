Silvicultorii, în grevă japoneză

Confederaţia Consilva declanşează, începînd de astăzi, o grevă japoneză pentru că solicitările sindicatelor din silvicultură nu au fost soluţionate favorabil, aceştia fiind nemulţumiţi de salariile mici şi de faptul că sînt obligaţi să plătească prejudiciile aduse de infractorii care fură lemne din pădure. Potrivit unui comunicat al Confederaţiei Consilva, sindicaliştii au solicitat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) iniţierea unui act normativ prin care pădurarii să nu mai fie obligaţi să plătească în locul infractorilor, iar Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, să-şi respecte promisiunile din lunile septembrie şi noiembrie de mărire a salariilor personalului angajat, în condiţiile în care salariul mediu în silvicultură este cu peste 300 de lei sub salariul mediu pe economie. „Deşi în ultima perioadă presiunea asupra pădurii a crescut foarte mult, înregistrîndu-se, de la începutul anului, peste 20 de cazuri de agresiuni cu vătămare corporală gravă asupra personalului silvic, aceştia sînt obligaţi, în continuare, să plătească dublul prejudiciului creat de infractorii care sustrag lemne din pădure”, se arată în comunicat. Silvicultorii au pichetat de două ori sediul MADR în octombrie, cerînd acordarea sporului de risc de 25% prevăzut în Codul silvic şi includerea acestuia în bugetul de anul viitor, reprezentanţii Ministerului chemîndu-i la discuţii. Preşedintele Consilva, Marian Stoicescu, declara, la sfîrşitul unuia dintre pichete că, din 27 martie 2008 (data apariţiei Legii 46 - Codul Silvic - n.r.), „nu s-a luat nicio măsură privind aplicarea articolului 127 alineatul 5 din această lege, prin care personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, al subunităţilor teritoriale ale acesteia, al ocoalelor silvice, al structurilor silvice, al structurilor silvice de rang superior şi al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva beneficiază de un spor de risc de 25% din salariul de bază”. Preşedintele Consilva preciza atunci că a dat în judecată Romsilva pentru a acorda retroactiv sporul din martie, cînd a apărut legea, precum şi agenţii economici administratori de păduri, pentru că nu aplică legea, pretextînd că au nevoie de o specificare scrisă de la MADR. În contractul colectiv de muncă nu este prevăzut sporul de 25% pentru că acest act a fost elaborat înainte de apariţia legii, în martie 2008, astfel că sindicaliştii cer ca în viitorul contract să fie prevăzut şi să fie cuprins în bugetul pe 2009. Potrivit liderului sindical, reprezentanţii MADR au spus că nu este nevoie de nicio reglementare în plus de la minister. “Am cerut MADR să trimită în teritoriu o informare către toţi agenţii prin care să precizeze că nu este nevoie de nicio reglementare în plus pentru aplicare legii, respectiv acordarea sporului de 25%”, a explicat Stoicescu. Preşedinele Consilva a mai spus că salariul unui pădurar este de 700-800 de lei pe lună, cu 300 de lei sub salariul mediu pe economie. Totodată, el a atenţionat că în ultimii ani presiunea asupra pădurii şi numărul de agresiuni asupra personalului silvic au crescut, semnalîndu-se cazuri de omor şi de vătămare corporală gravă suferite de personalul silvic. Stoicescu a adăugat că personalul silvic este obligat să plătească în locul infractorilor care sustrag masa lemnoasă din padure valoarea dublă a prejudiciului creat de aceştia.

“Nu s-au pus în aplicare nici prevederile articolului 97 litera a din Codul silvic conform cărora costurile administrării, precum şi ale serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice sînt asigurate integral de la bugetul de stat, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 de hectare, indiferent dacă aceasta este sau nu cuprinsă într-o asociaţie, plata se face către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz”, preciza Stoicescu. El a mai spus că neaplicarea în acest sens a Codului silvic lipseşte Romsilva şi ocoalele silvice private de fondurile necesare administrării acestor păduri, neputîndu-se astfel plăti paza şi lucrările silvice în aceste păduri.