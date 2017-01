Zici că are boabe de piper în nas. Se strîmbă. Ifose şi greţuri pînă peste cap, deşi e tobă de prost crescut. Ăsta e simandicosul. Ca politician, este un mediocru incurabil. Iese în evidenţă doar cînd se băşică. Evident, pe faţă. Şi, să ştiţi, se băşică destul de des! Uneori, chiar de mai multe ori pe zi. Cînd mănîncă, apucă felia de pîine cu două degete şi o şterge de praf. Chipurile, se luptă cu microbii reacţiunii. Pentru că lustruitul pîinii îi ia foarte mult timp, la el, masa durează o veşnicie. Deşi provine dintr-o familie săracă, a uitat de produsele proletare. Cînd era mic, umbla cu gura mînjită de mămăligă bine înmuiată în magiun de prune. Acum a ajuns mare sculă politică! Şi e bogat. Cînd i se vorbeşte despre clasa muncitoare care îşi cere drepturile, se scîrboşeşte. Mda, îl plictisesc enorm de mult expunerile privind mişcările sociale revendicative. Ce mai vor şi răpănoşii ăştia? Simandicosul se ghidează în viaţă după regulile lui cretine. Ca să nu se murdărească, dă mîna cu cotul. Şi nu cu oricine… Dacă vezi un cot de la simandicos, fie şi în gură, e lucru mare! De cînd a devenit mare ştab, nu mai stă de vorbă cu oricine, pentru că, zice el, e persoană importantă! Pe dracu! Am mai văzut eu ţărănoi de genul lui, care, cînd îl invadează limbricii, se scarpină toată ziua în fund! Altfel, e simandicos nevoie mare! După ce i-a crescut, peste noapte, nivelul de trai, şi-a schimbat întreg familionul. Şi-a tras nevastă de merit pe măsura noilor sale posibilităţi. Şi-a tras prieteni la fel de simandicoşi. Ăştia, cînd se întîlnesc în anturaj, se strîmbă unii la alţii. Cică, spun ei, fac conversaţie. Ce să discute nişte inculţi? Fac nazuri şi mofturi politice pe motiv că nimeni nu este ca ei. Au dreptate. În definitiv, şmecheraşii ăştia sînt nişte înguşti la minte. Simandicosului îi intri cu greu în voie. Totul îi miroase. Totul pute. Totul e sub nivelul cerinţelor sale personale. În realitate, simandicosul este de-a dreptul un imbecil. Nu ştiu dacă, în materie de imbecilitate, se aseamănă cu ministrul reperat de preşedinte. Ca politician, simandicosul nu dă doi bani pe cei din jurul său. Culmea ironiei, simandicosul candidează într-un colegiu cu mulţi oropsiţi ai foamei, cărora, ca să-i convingă să-l aleagă, trebuie să le deschidă uşa cu mîna. Sărmanul simandicos, habar nu are de sărăcia lucie din colegiul lui! Abia aştept să-l văd îmbrăţişîndu-se cu proletarii portuari. Cînd o pune mîna docherul prăfuit pe umerii lui de lux, băieţi, atunci, să-i vedeţi faţa simandicosului! Măcar din patru în patru ani să mai dea şi el nas în nas cu poporul! De cînd i s-a scurtat mintea, în ton cu ziua, a uitat definitiv de unde se trage! De multe ori, îl trădează gesturile şi moravurile moştenite din perioada celor şapte ani furaţi de acasă. Ca să ne convingă cît este el de multilateral pregătit, simandicosul ne încearcă răbdarea cu vocabularul lui peltic. Practic, cînd vorbeşte nu înţelegi nimic. E ca şi cum ar cînta din frunză. Precizez, din frunza pe care o taie el la cîini. Simandicosul, nu suportă pe nimeni în preajma lui. Nici măcar pe cei care îi cîntă în strună. Pentru că nu are ureche muzicală, le cere să-i cînte de la distanţă…