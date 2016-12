Simbolul sexului protejat

Simbolul care apare pe butonul Pornit/Oprit, o linie verticală într-un cerc, a câştigat concursul organizat la New York pentru desemnarea celui mai bun ambalaj de prezervative, au anunţat reprezentanţii primăriei acestui oraş american. Acest simbol sugestiv se regăseşte pe butoanele de pornire şi oprire a tuturor PC-urilor, telecomenzilor şi altor aparate electronice. Concurând cu alte 600 de desene sosite din lumea întreagă, butonul Pornit/Oprit a trecut de toate etapele concursului, ajungând printre cei cinci finalişti, alături de o garnitură de metrou dispărând într-un tunel, un joben, o gură de canal şi un cerc înconjurat de bule multicolore în care poate fi citit mesajul “Să protejăm împreună New York-ul”. “Sper că, datorită acestui simbol ce va fi desenat pe ambalaj, oamenii îşi vor aminti că ei sunt aceia care deţin controlul. Cu toţii avem puterea de a ne proteja de maladiile transmisibile pe cale sexuală şi de sarcinile neprogramate”, a declarat Luis Acosta, autorul desenului câştigător. Simbolul va apărea pe milioanele de ambalaje de prezervative distribuite gratuit de municipalitate în baruri, clinici medicale şi în sălile de sport din New York.