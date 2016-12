Şimicu vine azi la Constanţa

Dorit de HCM Constanţa, internaţionalul Alexandru Şimicu soseşte azi în oraşul de la malul mării pentru o ultimă rundă de negocieri în vederea parafării contractului cu gruparea de pe litoral. Interul stânga în vârstă de 22 de ani a anunţat că-şi doreşte să îmbrace tricoul campioanei României şi speră să încheie un angajament pe două sezoane. “Am ajuns la un acord, însă nu mi-am pus semnătura pe contract. Dacă se păstrează ceea ce am discutat, nu va fi nicio problemă să devin jucătorul Constanţei pentru două sezoane. Am ales HCM pentru că este campioana ţării, are un lot extrem de bun, o conducere serioasă şi este un club care prezintă garanţii pentru orice jucător. În al doilea rând, pot să evoluez în Liga Campionilor, unde îţi poţi măsura forţele cu cei mai buni. În plus, pot câştiga în sfârşit un titlu de campion al României, lucru pe care mi-l doresc foarte mult. Nu îmi este teamă de concurenţă. Nu am mai lucrat cu domnul Ion Crăciun, însă am discutat foarte mult cu dânsul şi mi-a dat foarte clar de înţeles că mă doreşte la echipă”, a explicat Şimicu.