SIMINOC - Gospodării rămase fără apă de trei săptămîni

Locuitorii din satul Siminoc, localitate care aparţine de oraşul Murfatlar, nu mai au apă potabilă la robinete de la mijlocul lunii decembrie. Potrivit afirmaţiilor primarului Gheorghe Cojocaru, pompa care furniza apa potabilă s-a ars. “Apa era pompată de la o adîncime foarte mare - 110 metri. Este o pompă care mergea în regim forţat şi a cedat. Am încercat să achiziţionăm o alta din ţară, însă nu am găsit şi a trebuit să facem comandă să ne fie adusă din Belgia“, a declarat primarul. Cojocaru a mai spus că, în toată această perioadă, Primăria Murfatlar a dus în fiecare zi cîte două cisterne de apă în localitate, dar şi şase tone de apă plată, pentru consum. Nici şcoala şi grădiniţa nu au fost neglijate, pentru aceste instituţii fiind achiziţionate cîte un rezervor de apă pentru consumul elevilor. “Din promisiunile pe care le avem, cel tîrziu pînă pe 20 ianuarie vom primi noua pompă. Am trimis la reparat şi vechea pompă pe care o vom păstra în cazul în care vom mai avea astfel de probleme. Din afirmaţiile specialiştilor, pentru puţul din care extragem noi apa ar fi nevoie de două pompe pe care să le punem la fiecare 50 de metri. Ne vom descurca însă, deocamdată, cu ceea ce avem“, a mai spus Cojocaru.