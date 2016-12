Simon Cowell, premiat pentru realizări deosebite în televiziune

Simon Cowell, unul dintre membrii juriului emisiunii American Idol, va primi un premiu special Emmy, pentru că a remodelat televiziunea şi muzica secolului XXI pe plan mondial, au anunţat reprezentanţii Academy of Television Arts and Sciences. În vârstă de 50 de ani, Simon Cowell este renumit pentru francheţea lui, uneori brutală, în calitate de membru în juriile concursurilor televizate The X Factor şi American Idol. Simon Cowell are şi propria casă de discuri, Syco, a implementat formatul de emisiune Got Talent / Se caută o stea în Marea Britanie, SUA şi în alte ţări din Europa, a fost managerul trupei pop Il Divo şi o manageriază pe una dintre senzaţiile anului 2009, scoţiana Susan Boyle.

Simon Cowell, care s-a situat, în 2009, pe prima poziţie în clasamentul celor mai influente 50 de personalităţi din televiziune, alcătuit de revista ”Hollywood Reporters”, va primi International Emmy Founders Award în cadrul unei gale ce va avea loc la New York, pe 22 noiembrie. International Emmy Founders Award recunoaşte meritele unei persoane care a avut un impact puternic asupra industriei televiziunii şi care depăşeşte graniţele culturale. Printre personalităţile care au primit acest premiu la ediţiile anterioare se numără cineastul Steven Spielberg, vedeta de televiziune Oprah Winfrey, fostul vicepreşedinte american Al Gore şi jurnalistul britanic David Frost.