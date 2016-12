Simona Halep - Serena Williams, în semifinale la Indian Wells

Simona Halep își continuă parcursul în turneul de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, dotat cu premii în valoare totală de 5.381.235 de dolari. Sportiva constănțeană, locul 3 WTA şi cap de serie nr. 3, s-a calificat în semifinalele turneului din California, după ce a eliminat-o în sferturile de finală, cu scorul de 5-7, 6-1, 6-1, pe Carla Suarez Navarro, locul 13 WTA şi cap de serie numărul 12. Halep s-a impus după un meci care a durat o oră şi 54 de minute, egalându-şi performanţa înregistrată la ediţia de anul trecut. Calificarea în penultimul act este recompensată cu un premiu de 220.230 de dolari şi cu 390 de puncte WTA. În această seară, de la ora 21.00, în direct la Dolce Sport, Simona o va înfrunta, pentru un loc în marea finală, pe americanca Serena Williams, ocupanta locului 1 WTA. În sferturi, Serena a trecut, cu scorul de 7-5, 6-3, de Timea Bacsinszky (Elveţia, locul 26 WTA şi cap de serie nr. 27).

Printre spectatorii din tribunele terenului central care au urmărit duelul dintre Halep și Navarro s-a numărat şi fostul tenisman Ion Ţiriac. Navarro a început mai bine partida şi a condus cu 4-0 în primul set. Halep a revenit în joc și a egalat la 4 şi la 5, însă Navarro s-a impus în acest set, pe care l-a câştigat cu 7-5, după 50 de minute. În următoarele două seturi nu s-a mai pus problema învingătoarei, jocul prestat de Simona fiind aproape perfect. „Ştiam că va trebui să lupt pentru fiecare punct pentru a câştiga meciul. Navarro deschide unghiurile foarte bine, este destul de greu să joci împotriva ei şi atunci am decis să fiu mai agresivă, să iau mingea mai repede şi să termin punctele. Am fost nervoasă în primul set, am încercat apoi să mă relaxez şi să joc tenisul meu cel mai bun. Abia aştept să joc împotriva numărului 1 mondial”, a declarat Halep.

HALEP, PROTAGONISTĂ PENTRU A DOUA OARĂ LA „LOVITURA ZILEI”

Site-ul oficial al WTA a desemnat pentru a doua oară drept „lovitura zilei” la turneul de la Indian Wells un punct câştigat de Simona Halep. Punctul ales de WTA a fost la scorul de 1-0 şi 30-0 pentru Halep, în setul decisiv al duelului cu Navarro, fiind adjudecat de jucătoarea română pe serviciul adversarei. Simona a punctat pe tabelă după ce a trimis un „passing” din alergare, cu reverul, în urma unui schimb de mingi spectaculos.

Atacantul echipei naţionale de fotbal Ciprian Marica a fost şi el impresionat de această reuşită şi a postat înregistrarea video pe contul său de Facebook. „Ireal! Forza Simona Halep”, a comentat jucătorul echipei Konyaspor.

Duminică, site-ul oficial al Asociaţiei Jucătoarelor Profesioniste a ales ca „lovitura zilei” un punct câştigat de Simona Halep în faţa americancei Varvara Lepchenko, locul 31 WTA.

SERENA WILLIAMS SE AȘTEAPTĂ LA O PARTIDĂ GREA

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, cap de serie nr. 1, a declarat, după calificarea în semifinale, că este pregătită pentru meciul cu Halep şi a precizat că se aşteaptă la o partidă grea, informează site-ul wtatennis.com. „Anul trecut, la Turneul Campioanelor, au fost două meciuri total diferite. Cred că la prima partidă nu am fost pregătită pentru replica pe care am primit-o. Acum sunt pregătită pentru meciul cu Halep. Mă aştept să fie o partidă grea, deoarece ea este o jucătoare foarte bună”, a spus Serena Williams.

Halep şi Serena Williams s-au întâlnit ultima dată în octombrie 2014, în finala Turneului Campioanelor, românca fiind învinsă cu scorul de 6-3, 6-0. Cele două jucătoare au jucat şi în Grupa Roşie a competiţiei, când Halep a câştigat cu 6-0, 6-2. Anterior, ele au mai jucat de trei ori şi de fiecare dată s-a impus Serena Williams: în 2011, în turul secund la Wimbledon, scor 3-6, 6-2, 6-1, și în 2013, în semifinale la Roma, scor 6-3, 6-0, şi în sferturi la Cincinnati, scor 6-0, 6-4.