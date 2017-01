Simona Halep a avut suporteri și la antrenament

Simona Halep, a patra favorită de la China Open, este fascinată de atmosfera pe care asiaticii o generează la turneul Premier Mandatory din Beijing. Simona a acordat un interviu pentru site-ul oficial al WTA, în care a vorbit despre lucrurile care o avantajează la Beijing.

Halep spune că atingerea semifinalelor de la Wuhan, săptămâna trecută, îi oferă încredere pentru turneul de la Beijing, acum fiind impulsionată şi de suporterii mult mai numeroşi.

"Sunt mulţumită de jocul pe care l-am arătat la Wuhan, a fost cel mai bun turneu făcut de mine în China. Am un moral bun, mai trebuie să mă acomodez cu mingile şi cu terenurile care sunt puţin diferite la Beijing. Dar am încredere datorită jocului consistent de săptămâna trecută şi voi încerca să câştig primul meci, pentru că primul meci este întotdeauna cel mai greu! Fanii sunt incredibili aici, au venit în număr mare chiar şi antrenamente. Mă simt bine, pentru că ei sunt gălăgioşi, se bucură de tenis, iar atmosfera e foarte frumoasă." a declarat Halep pentru wta.com

Simona a analizat şi rezultatele excelente din ultimele luni, explicând cum a reuşit să-şi atingă vârful de formă.

"A fost un an excelent pentru mine, cu toate că am început greu din cauza problemelor de sănătate! La unele turnee nu am putut juca, la altele am pierdut din primele tururi. A fost dificil din punct de vedere mental, dar am revenit foarte bine, am câştigat acel turneu puternic de la Madrid, iar apoi am devenit mult mai încrezătoare că pot câştiga meciuri. Am muncit din greu şi am crezut în forţele mele, iar asta m-a ajutat enorm. Acum, după calificarea la Turneul Campioanelor de la Singapore, mă simt mult mai relaxată, dar trebuie să rămân concentrată", a mai declarat a 5-a jucătoare a lumii.