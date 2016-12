Simona Halep a câștigat meciul inaugural de la Turneul Campioanelor

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a debutat cu dreptul la Turneul Campioanelor de la Singapore, duminică, prin victoria cu 6-0, 6-3 în fața italiencei Flavia Pennetta, într-un meci din Grupa Roșie a competiției.

"Am început bine, am jucat agresiv, am jucat inteligent, rapid, mai ales că am amintiri frumoase de anul trecut. Ştiam că meciurile cu Flavia sunt grele, ne-am întâlnit şi în semifinale la US Open. Nouă, jucătoarelor, ne place foarte mult la acest turneu, iar eu am venit cu încredere şi vreau să joc cel mai bun tenis al meu. Vreau să mă bucur de tenis şi vă mulţumesc că veniţi să ne încurajaţi", a declarat Halep, la finalul partidei.

În a doua partidă din etapa I a Grupei Roşii se vor întâlni, tot duminică, de la ora 13.30, rusoaica Maria Şarapova, locul 3 WTA şi poloneza Agnieszka Radwanska, locul 6 WTA.

Finalistă a ediţiei trecute, Halep va juca marţi următoarea partidă la acest turneu.