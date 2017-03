Simona Halep a cedat din punct de vedere fizic

După eliminarea în turul al treilea al turneului WTA Premier Mandatory de la Indian Wells, dotat cu premii în valoare totală de 7.699.423 de dolari, tenismena constănțeană Simona Halep, locul 4 WTA, a recunoscut că a cedat din punct de vedere fizic, după primul set, în faţa franţuzoaicei Kristina Mladenovic (locul 26 WTA), scor 3-6, 3-6.

„Ţinând cont de timpul de pregătire pe care l-am avut înainte de acest turneu, sunt fericită că am ajuns în turul al treilea. Adversara a jucat foarte bine, cu încredere, iar eu am ratat foarte mult. După primul set nu am mai avut forţă în picioare. Nu sunt refăcută complet, mai am de muncă. Dar e în regulă, nu vreau să creez o dramă din asta. După primul meci am simţit dureri şi nu prea puteam să mă mişc. Ieri a fost bine, m-am antrenat timp de o oră. Dar azi căldura m-a afectat foarte mult, încă nu m-am obişnuit cu aceste condiţii. Mă durea capul, simţeam că picioarele îmi iau foc şi aveam probleme musculare”, a spus Halep după meci.

În timpul unei pauze, antrenorul Simonei Halep, australianul Darren Cahill, i-a recomandat să nu forţeze din punct de vedere fizic, întrucât nu se află la potențialul maxim, acolo unde va ajunge peste două-trei săptămâni. În acest an, Halep s-a confruntat cu probleme la genunchiul stâng.

„Te chinui? Sper că te simți bine cu genunchiul. Nu risca mult cu genunchiul. Jocul la retur e bun, chiar dacă nu ai fructificat mingile de break. Rămâi puternică pe backhand. Suntem la două-trei săptămâni distanță de a fi la 100% din punct de vedere fizic. Nu contează ce se întâmplă aici. Încearcă să joci de pe mijlocul terenului, nu din colțurile lui. Principala ta grijă e să ieși de pe teren cu genunchiul ok. Trebuie să fii mai agresivă în game-urile pe serviciu. Fii mai agresivă când ataci pe backhand”, a spus Cahill pe durata time-out-ului din setul secund, atunci când Kristina Mladenovic conducea cu 6-3 și 3-2.

Mladenovic are cel mai bun parcurs din carieră la Indian Wells şi a reuşit a doua victorie împotriva unei jucătoare de Top 5 din ultimele două luni, după succesul împotriva cehoaicei Karolina Pliskova, la Dubai. În 2017, franţuzoaica în vârstă de 23 de ani a câştigat primul trofeu WTA la simplu, la Sankt Petersburg, şi a mai reuşit o finală la Acapulco.

„Întotdeauna am avut meciuri grele, echilibrate, cu Simona. Ştiam că sunt în avantaj în privinţa confruntărilor directe, 2-1, nu mi se întâmplă des împotriva unei jucătoare de Top 5. Am fost solidă din punct de vedere fizic, am returnat foarte multe mingi şi am obligat adversara să-şi asume riscuri. Practic mi-am îndeplinit planul de joc. Forehand-ul a funcţionat foarte bine, de asemenea”, a spus Mladenovic după calificarea în optimi.

Halep are un început de an slab, cu trei victorii şi trei înfrângeri, printre care eliminarea din primul tur la Openul Australiei. De săptămâna viitoare, Simona Halep va coborî pe locul 5 în clasamentul WTA, fiind depăşită de slovaca Dominika Cibulkova. Halep poate fi întrecută şi de Garbine Muguruza, dacă iberica va ajunge în finală la Indian Wells.

