Simona Halep, a cincea tenismenă a lumii

Constănţeanca Simona Halep este noua stea a tenisului de câmp mondial, după ce a reuşit să pătrundă, la doar 22 de ani, între primele cinci jucătoare ale lumii, fiind prima româncă din istorie care reuşeşte această performanţă de la crearea ierarhiei WTA, în noiembrie 1975. Începând de luni, fosta campioană de junioare de la Roland Garros, titlu obţinut în 2008, va urca pe locul 5 în clasamentul mondial, depăşind-o astfel pe Irina Spîrlea, care în 1997 a ajuns până pe locul 7. Constănţeanca a atins această ţintă graţie calificării în semifinalele turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 5.946.740 de dolari, după ce a trecut fără probleme, miercuri seară, în sferturi, de australianca Casey Dellacqua, jucătoare venită din calificări şi poziţia 78 în ierarhia mondială, cu 6-2, 6-2, după o oră de joc. Câteva ore mai târziu, contracandidata sa la locul 5 WTA, Jelena Jankovic (Serbia), a cedat în faţa polonezei Agnieszka Radwanska, cu 5-7, 6-2, 4-6, astfel că Halep nu mai poate fi depăşită în clasament până la finalul turneului de la Miami, care va începe săptămâna viitoare.

„Această poziţie înseamnă enorm pentru mine. Sunt cea mai bine clasată tenismenă din România în istoria WTA, dar ţelul meu rămâne să câştig un titlu de Mare Şlem. Cred că atunci aş fi cu adevărat cea mai bună, pentru că Virginia Ruzici a reuşit deja acest lucru la Roland Garros, în 1978”, a mărturisit constănţeanca, adăugând că este impresionată de faptul că performanţele Virginiei Ruzici, actualul ei manager, au fost sursa de inspiraţie pentru surorile Williams: „Virginia mi-a dezvăluit această poveste şi mi se pare incredibil. Îmi pare bine că este mereu lângă mine şi că este managerul meu de aproape şase ani. Cred că va fi în acest rol pentru toată cariera mea”. Ieri, fostul tenisman Ion Ţiriac a declarat că, probabil, Simona este pregătită să câştige un turneu de Grand Slam, adăugând că jucătoarea constănţeană a făcut progrese importante de la ultimul meci al acesteia pe care l-a văzut.

VREA TROFEUL Halep a bifat cea mai bună performanţă dintr-un turneu Premier Mandatory, dar visează să-şi adjudece trofeul la Indian Wells şi să ajungă astfel la opt turnee câştigate în circuitul WTA. „Am jucat mai bine decât am făcut-o în ultimele zile. Am fost relaxată pe teren şi nu am simţit presiunea. Am spus de la început că în sferturile de finală vreau să mă bucur de joc, să obţin ceea ce pot şi totul a mers foarte bine. Mai este destul până la trofeu, dar am şansa mea şi voi încerca să câştig turneul”, a explicat Halep. Sportiva în vârstă de 22 de ani va avea însă o misiune dificilă în semifinale, urmând să o întâlnească în această seară pe Agnieszka Radwanska (locul 3 WTA). Scorul întâlnirilor directe este de 3-2 în favoarea polonezei, dar Halep a câştigat ultimele două partide, la Roma, în 2013, şi la Doha, anul acesta, când a luat şi trofeul. „Am făcut cel mai bun meci din cariera mea. Am început meciul cu o anume tactică, dar m-a condus cu 5-2 în primul set şi a jucat foarte mult. În acel moment, am ştiut că trebuie să schimb ceva. Am deschis unghiurile şi am încercat să termin punctele cât mai rapid, pentru că trebuie să alergi enorm de mult dacă joci schimburi lungi cu Radwanska. Este o jucătoare foarte inteligentă şi va fi foarte dificil să o înving”, a spus Halep. „Simona are, cu adevărat, un sezon incredibil, la fel ca anul trecut. Am pierdut în faţa ei în urmă cu două săptămâni, la Doha. Nu am jucat rău atunci, dar ea a jucat incredibil şi nu am putut face nimic ca să câştig împotriva ei. Abia aştept să o întâlnesc din nou, mai ales acum, când şi ea a ajuns în Top 5”, a declarat Radwanska.

CELEBRĂ ÎN TOATĂ LUMEA Performanţele din ultimul an au transformat-o pe Halep într-o adevărată vedetă a sportului mondial, dar constănţeanca a rămas cu picioarele pe pământ. „Sunt recunoscută oriunde, chiar şi atunci când sunt în maşină. Zilele trecute am vrut să parchez în faţa hotelului, dar toate locurile erau ocupate. În acel moment, a venit o persoană şi mi-a găsit spaţiu chiar în faţa hotelului. Toată lumea mă ştie, dar eu am rămas o fată normală. Îmi place să merg la cumpărături, să ascult muzică şi să vorbesc cu prietenii şi familia la telefon. Nu mă uit însă la filme în cameră, pentru că nu pot sta concentrată timp de două ore. Zilele trecute mi-am cumpărat ochelari de soare, pantofi şi haine, dar nu foarte scumpe, pentru că nu vreau să arunc cu bani”, a povestit Halep.