Simona Halep, a doua tenismenă din lume

Tenismena constănțeană Simona Halep a mai făcut un pas important către marele vis de a urca pe primul loc în clasamentul mondial WTA. Sportiva în vârstă de 22 de ani, care a câștigat în carieră opt turnee WTA, iar în acest an a jucat finala la Roland Garros și semifinala la Wimbledon, va urca peste două săptămâni pe al doilea loc în ierarhia mondială, stabilind astfel un nou record pentru tenisul feminin românesc. Halep o va depăși în clasament pe actuala ocupantă a locului secund, chinezoaica Na Li, fără să joace, după ce asiatica a anunțat, ieri, că nu va participa la turneele de pe continentul nord-american și la US Open, din cauza unei accidentări. „Vreau să îmi anunţ fanii că, din păcate, am decis să mă retrag de la următoarele evenimente WTA: Montreal, Cincinnati şi US Open. Din luna martie am avut probleme la genunchi, iar acest lucru m-a împiedicat să joc la cel mai înalt nivel. Echipa mea medicală mi-a spus că am nevoie de o pauză pentru a mă odihni şi pentru ca genunchiul meu să se vindece complet”, a spus Na Li. În aceste condiții, chinezoaica nu-şi va apăra punctele obținute anul trecut şi va fi întrecută în ierarhia mondială de Halep. În acest moment, diferența dintre cele două este de doar 175 de puncte, însă Na Li va pierde 1.690 de puncte în următoarea perioadă. După scurta vacanță efectuată după ce a cucerit trofeul la prima ediție a turneului WTA de la București, constănțeanca a plecat în această săptămână în SUA, unde va pregăti revenirea în competiții, urmând să ia startul la turneul de la Cincinnati, programat în perioada 11-17 august.