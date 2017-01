Simona Halep a fost eliminată în semifinalele turneului de la Indian Wells

Tenismena Simona Halep (locul 5 WTA) a pierdut, joi dimineaţă, meciul împotriva sportivei americane Serena Williams (locul 1 WTA), scor 4-6, 3-6, în sferturile de finală ale turneului de la Indian Wells, Statele Unite ale Americii.

Meciul a durat 68 de minute, iar Serena Williams (34 de ani) a evoluat foarte bine atât la serviciu, cât şi la retur. Americanca a înregistrat 28 de mingi direct câştigătoare şi doar 24 de erori neprovocate. Totodata, Serena a servit 7 aşi, iar procentajul mingilor câştigate cu primul serviciu a fost de 81%. Pe durata partidei, liderul clasamentului mondial şi-a pierdut doar de două ori serviciul.

De cealaltă parte, Simona a avut un joc oscilant la serviciul, iar în primul set cifrele au fost defavorabile. Deşi a reuşit primul break pe serviciu în meci, Halep nu a reuşit să concretizeze avantajul, din cauza faptului că şi-a adjudecat 52% dintre punctele jucate cu primul serviciu şi doar 38% dintre mingile jucate cu al doilea serviciu. În setul secund, sportiva din România n-a reuşit să-şi creeze nicio oportunitate de break, deşi a avut un joc mai solid şi procentaje mai bune la serviciu.

Simona Halep nu-şi va putea apăra trofeul la Indian Wells, câştigat anul trecut. Scorul general al partidelor directe a devenit astfel 7-1 pentru Serena Williams, câştigătoare a 21 de titluri de Mare Şlem.

Pentru participarea în turneul de la Indian Wells, Simona Halep va primi 215 puncte WTA şi un premiu în valoare de 128.215 dolari.

După meci, Serena Williams a declarat că a simţit presiunea exercitată de către numeroşii fani ai Simonei: "Am simţit multă dragoste şi căldura din partea fanilor pentru Simona, au fost foarte mulţi români în arena. Îmi cer scuze pentru că au fost dezamăgiţi. Simona a jucat un tenis foarte bun în ultimii ani. Aşa că mă bucur că am câştigat, după un meci în care am muncit mult".

În semifinalele competiţiei, Serena Williams o va întâlni pe Agnieszka Radwanska (Polonia, numărul 3 WTA). Serena a câştigat de două ori turneul de la Indian Wells, în 1999 şi 2001, iar în 2015 a ajuns până în semifinale. Sportiva americană a refuzat să participe la competiţie între anii 2002 şi 2014.

Turneul de tenis de la Indian Wells (SUA), de categorie Premier Mandatory 1000, se desfăşoară pe suprafaţă dură şi este dotat cu premii în valoare de peste 6 milioane de dolari.