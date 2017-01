Simona Halep a fost eliminată în sferturile de finală ale Australian Open

Jucătoarea Simona Halep, locul 3 WTA şi a treia favorită, a fost învinsă, astăzi, cu scorul de 6-4, 6-0, de rusoaica Ekaterina Makarova, locul 11 WTA şi cap de serie numărul 10, în sferturile de finală ale Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Sportiva din Rusia s-a impus după un meci care a durat o oră şi nouă minute. Cu cinci victorii la turneul de la Shenzen, în care a pierdut numai un set, şi patru la Australian Open în minimum de seturi, obţinute în faţa unor jucătoare din afara Top 45 WTA, Halep a fost depăşită clar de prima adversară importantă pe care a întâlnit-o în acest an. Simona Halep a avut, astăzi, cel mai slab start de meci de la acest turneu. În primele trei ghemuri, ea a câştigat numai patru puncte, astfel că şi-a cedat serviciul de două ori, iar Makarova s-a distanţat la 3-0. Cu un serviciu ezitant, Halep a comis două duble greşeli în ghemul al treilea şi a trimis multe mingi în fileu, evoluţia ei fiind de nerecunsocut. De partea cealaltă, Makarova, o stângace, a servit foarte bine, a jucat numai pe marginile terenului, a plimbat-o pe româncă dintr-un colţ într-altul, forţând-o la o defensivă aproape permanentă. Jucătoarea din Constanța a dat semne de revenire în ghemul al patrulea, în care a reuşit să câştige pe serviciul adversarei după trei mingi de break. Apoi, Halep şi-a făcut în premieră serviciul şi la 4-3 pentru Makarova a avut o nouă minge de break, pe care a ratat-o. După o uşoară imprecizie în joc la jumătatea setului, Makarova şi-a regăsit cadenţa loviturilor şi a câştigat cu 6-4, după 39 de minute. Setul al doilea a început într-un scenariu similar cu primul. Halep şi-a pierdut serviciul, apoi a condus cu 40-0 în ghemul secund, dar nu a fructificat niciuna dintre cele trei mingi de break avute, astfel că Makarova a ridicat scorul la 2-0. Din acel moment, Simona Halep nu a mai opus rezistenţă, iar jucătoarea rusă a câştigat setul la zero, după o jumătate de oră. Ekaterina Makarova s-a calificat astfel în premieră în semifinale la Australian Open, egalându-şi cea mai bună performanţă din carieră la un Grand Slam, după ce a ajuns în penultimul act şi la US Open, în 2014. În faza următoare, Makarova va juca împotriva învingătoarei din meciul Maria Şarapova (Rusia, locul 2 WTA) - Eugenie Bouchard (Canada, locul 7 WTA), care se dispută tot astăzi.