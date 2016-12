Simona Halep: A fost un meci foarte greu, nu ştiu cum am reuşit să revin

Simona Halep, ocupanta locului 5 în clasamentul WTA, a câştigat, sâmbătă, scor 6-1, 2-6, 6-4, meciul disputat cu Timea Babos din Ungaria, iar la finalul partidei s-a declarat surprinsă de modul în care a reuşit să revină în setul decisiv.

Partida a durat două ore şi 10 minute. Primul set a fost la discreţia Simonei, care s-a impus lejer. Setul doi a fost reversul medaliei, iar în decisiv a fost o luptă echilibrată. Deşi a început mai greu şi a fost condusă cu 2-0 şi 3-1, Halep a revenit şi a câştigat partida.

"A fost un meci foarte greu, nu ştiu cum am reuşit să revin. Timea a jucat extraordinar în setul doi și a avut 3-1 în setul trei. Am încercat să revin, să rămân concentrată și să lupt în continuare, deoarece știam că va fi greu până la sfârșit. Am făcut tot ce putut și mă bucur că am câștigat.

Am început bine meciul, ea a făcut câteva greșeli ușoare, apoi a lovit puternic şi s-a mișcat bine. Am încercat tot, am încercat să schimb tactica și cred că de aceea am câștigat, pentru că am fost mai bună pe final", a declarat Halep la finalul partidei.

În turul următor, sportiva de 24 de ani o va întâlni pe Carla Suarez Navaro din Spania. Pentru calificarea în optimi, Halep va încasa un cec în valoare de 235,000 de dolari şi 240 de puncte WTA. "Am jucat de multe ori împotriva ei și o cunosc destul de bine. Va fi un meci greu, este turul al patrulea. Mă aștept să fie dificil, dar voi lupta și voi da totul pentru a câștiga", a precizat Simona Halep, semifinalistă anul trecut la New York.