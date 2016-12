Simona Halep a ratat finala la Sydney

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie nr. 1, a ratat calificarea în finala turneului de la Sydney, dotat cu premii în valoare de 735.000 de dolari, fiind învinsă, vineri, în semifinale, de rusoaica Svetlana Kuzneţova, locul 25 WTA, cu scorul de 7-6 (7/5), 4-6, 6-3. Începută joi, partida a fost întreruptă din cauza ploii la scorul de 5-4 pentru Halep, după 42 de minute, iar la reluare, sportiva în vârstă de 24 de ani a avut trei mingi de set pe serviciul adversarei. În tie-break, Halep nu şi-a fructificat nici măcar o singură dată serviciul, astfel că a cedat primul set. Constănțeanca a echilibrat disputa, dar a cedat în decisiv, iar întâlnirea s-a încheiat după două ore şi 45 de minute. „Kuzneţova a jucat foarte bine, cu mult topspin. Eu am încercat să-mi fac jocul și să fac un meci bun înainte de Australian Open. Cred că am jucat destul de bine, dar nu am fost concentrată la fiecare punct. Nu sunt foarte tristă că am pierdut, dar sunt dezamăgită”, a spus Halep, care va primi pentru prezența în semifinale un cec în valoare de 36.600 de dolari şi cu 185 de puncte WTA.

Tot vineri, la distanță de doar câteva ore, Kuznețova a disputat și finala, câștigând trofeul, după ce s-a impus în duelul cu Monica Puig (Puerto Rico), locul 94 WTA, cu scorul de 6-0, 6-2. Rusoaica în vârstă de 30 ani a câștigat primul titlu WTA după o pauză de opt ani și este la primul ei succes la Sydney, unde a mai jucat o finală în 2008, pierdută în fața belgiancei Justin Henin. Pentru această performanță, Kuznețova va primi un cec în valoare de 128.800 de dolari și 470 de puncte, în timp ce învinsa va fi recompensată cu 68.585 de dolari și 305 puncte WTA. În istoria de 35 ani a turneului de la Sydney, este prima finală disputată între două jucătoare care nu au fost pe lista capilor de serie.

MERGEA JOACĂ FINALA LA DUBLU

Perechea formată din Florin Mergea și indianul Rohan Bopanna, cap de serie nr. 4, a învins, vineri, cu scorul de 7-6 (10/8), 6-4, cuplul alcătuit de Thomaz Bellucci (Brazilia) şi Leonardo Mayer (Argentina) și s-a calificat în finala turneului de la Sydney, dotat cu premii în valoare totală de 461.330 de dolari. Cei doi se vor lupta pentru trofeu cu dublul format din Jamie Murray Marea Britanie și Bruno Soares (Brazilia). Calificarea în ultimul act este recompensată cu un premiu total de 11.500 de dolari şi cu 150 de puncte ATP. Mergea şi Bopanna vor disputa a şasea finală de când joacă împreună, având în palmares două titluri, la Stuttgart şi Madrid, câștigate anul trecut.

Citește și:

Halep ar putea juca, vineri, semifinala și finala la Sydney

Halep, în semifinalele turneului de la Sydney

Copil a trecut de primul tur al calificărilor la Melbourne

Debut cu dreptul pentru Halep