Simona Halep a recunoscut superioritatea Flaviei Pennetta

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat că emoţiile au copleşit-o în semifinala de la US Open şi a recunoscut că Flavia Pennetta a evoluat mai bine în partida desfășurată vineri seară la New York și adjudecată de italiancă în doar 59 de minute, cu scorul de 6-1, 6-3. „N-a fost un meci aşa cum mi-am dorit, ea a jucat mult mai bine, a avut mai multă energie decât mine, am tras, am încercat să-mi revin pe teren, dar nu s-a putut. Astăzi (n.r. - vineri) a fost mai bună şi trebuie să accept asta şi să merg în continuare cu fruntea sus şi cu încredere. A meritat să câştige, a avut mai multă energie, emoţional a stat mai bine, accept asta şi aştept următoarele turnee. Sunt fericită că am ajuns în semifinalele US Open pentru prima dată, este cel mai bun rezultat anul acesta, vreau doar să mă odihnesc câteva zile şi apoi să încep să joc cu plăcere pe teren”, a declarat Halep.

Întrebată dacă pauza de o zi din cauza ploii nu a fost o bună perioadă de refacere, după ce ploaia ar fi ajutat-o în meciul cu Azarenka, ea a replicat: „Nici măcar o zăpadă nu m-ar fi ajutat azi”. Reamintim că partidele din semifinalele feminine ale US Open ar fi trebuit să se dispute joi, dar au fost amânate cu o zi din cauza ploii care a căzut la New York.

Întrebată dacă lipsa antrenorului Darren Cahill din loja echipei a avut vreo influenţă, Simona a răspuns: „Antrenorul Darren a fost în tribună, nu a avut nicio legătură, eu n-am putut să-mi fac treaba pe care trebuia să o fac, ea a avut un joc solid şi... cam asta a fost”. Cahill, antrenorul actual al Simonei Halep, a lipsit din loja echipei pe toată durata meciului. El este antrenor angajat prin Adidas Player Development Program şi, potrivit regulilor firmei, în cazul în care se întâlnesc două jucătoare sponsorizate de Adidas, nu are voie să se implice în consilierea niciuneia pentru meci. În loja Simonei au luat loc Nadia Comăneci, Virginia Ruzici, Răzvan Sabău şi Teo Cercel. Fosta mare gimnastă a postat sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, o fotografie în care poate fi văzută alături de Simona Halep, jucătoare pe care a caracterizat-o drept „regina tenisului”. „Şase săptămâni minunate. Mulţumesc că l-ai suportat pe acest australian bătrân. A fost extraordinar să lucrez cu tine. Ne vedem în Singapore, Simo”, a scris Cahill, la rândul său, pe Twitter. Halep va participa la Turneul Campioanelor din Singapore, în perioada 25 octombrie - 1 noiembrie.

Calificarea în semifinale la US Open reprezintă pentru Simona Halep cel mai bun rezultat personal la Flushing Meadows şi cea mai înaltă fază atinsă la un Grand Slam în 2015. Ea a mai jucat anul acesta în sferturi la Australian Open şi a fost eliminată în turul al doilea la Roland Garros şi în primul tur la Wimbledon. Cea mai bună performanţă a jucătoarei din Constanţa rămâne finala disputată în 2014 la Roland Garros.