După câteva zile de vacanţă, Simona Halep a revenit la antrenamente, pregătindu-se la Bucureşti sub comanda antrenorului Adrian Marcu. Tenismena constănţeană, care a avut un parcurs de senzaţie în acest acest an, speră să încheie sezonul cu o nouă serie de rezultate pozitive, care să-i aducă un nou salt în clasamentul WTA. Sportiva, care va împlini 22 de ani pe 27 septembrie, a urcat în această săptămână pe locul 18 în ierarhia mondială, cea mai bună clasare din cariera sa, dar speră să-şi continue acesnsiunea. „Eu cred că pot urca şi mai mult în clasamentul WTA, pentru că nu am mai am multe puncte de apărat în turneele rămase de disputat în acest an. Încerc să joc cât mai liniştită şi sper că voi face rezultate bune, dar se poate întâmpla orice. În tenis, fiecare zi petrecută pe teren este altfel şi important este să te simţi bine fizic. L-am avut idol pe Andrei Pavel, pentru că mi-a plăcut întotdeauna stilul lui de joc, dar îmi place şi ca persoană. Vreau să-i calc pe urme în continuare şi să ajung numărul 13 mondial, aşa cum a reuşit şi el. Îmi doresc să merg şi mai sus, dar în principiu vreau sa fiu numărul 13, măcar pentru o zi”, a spus Halep. „Mai are destule concursuri la care nu are puncte de apărat şi, având în vedere nivelul jocului ei, normal că poate urca 5-6 locuri liniştită”, a adăugat Marcu.

Săptămâna viitoare, Halep va participa la Toray Pan Pacific Open, turneu care are loc la Tokyo (Japonia) şi este dotat cu premii în valoare totală de 2.369.000 de dolari.