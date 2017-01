Jucătoarea Simona Halep a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă la New York, că şi-a făcut o pagină oficială pe reţeaua de socializare Facebook în urmă cu două săptămîni, iar după US Open îşi va face şi cont pe platforma Twitter. "Mi-am făcut pagină de Facebook, acum două săptămâni. Vreau să mă bucur de Facebook mai întâi. O să-mi fac şi cont de Twitter, după acest turneu," a declarat ea. Simona Halep, cap de serie numărul 2 la US Open, este singura sportivă fără un cont de Twitter din primele 12 jucătoare participante la turneul american. Pe de altă parte, aa a declarat că simte energia fanilor din tribune, se bucură de prezenţa suporterilor care o încurajează la fiecare meci, dar ca jucător apreciază şi momentele de linişte în timpul jocului, pentru o bună concentrare. "Nu mă deranjează dacă se strigă din tribune, pentru că sunt foarte concentrată, dar uneori, ca jucător ai nevoie de anumite momente de linişte in timpul jocului. Însă, fiecare jucător e diferit, aşa că pentru mine nu contează," a menţionat sportiva. Simona a ajuns la New York încă de la jumătatea săptămânii trecute, după înfrângerea din turul doi de la New Haven. Joi dimineaţă a efectuat primul antrenament, după care a fost prezentă la tragerea la sorţi, iar vineri a exersat pe arena Arthur Ashe. Întrebată dacă a avut ocazia sa iasă la cumpărături în timpul liber avut la New York şi dacă a recunoscut-o cineva, ea a răspuns afirmativ: "Da, mi-am cumpărat o geantă de mână, dar nu pot spune ce marcă", a declarat ea râzând. "M-a recunoscut un poliţist. Unul singur. Mi-a spus: "Tu eşti Simona Halep, nu?". "Da, eu sunt"", a povestit ea. Simona Halep va evolua, în primul tur al US Open, împotriva jucătoarei Danielle Rose Collins, fără loc WTA, dar fostă ocupantă a poziţiei 553, care a primit un wild card. Meciurile din cadrul US Open vor începe, mâine, la Flushing Meadows (New York).