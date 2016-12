Simona Halep: „Am fost aproape de victorie, am văzut că mă pot impune în faţa Serenei Williams”

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 3 WTA, a declarat după meciul cu Serena Williams, pierdut cu scorul de 2-6, 6-4, 5-7, că a fost aproape de o victorie şi că a văzut că se poate impune în faţa liderului mondial, informează tennisnow.com. "Am fost aproape. Am văzut că mă pot impune în faţa ei. Pot să joc până la final împotriva ei. Eram puţin obosită pe final, dar este normal. Am jucat multe meciuri", a spus Halep. Potrivit wtatennis.com, Simona Halep a mai declarat, la conferinţa de presă de după meci, că este fanul Serenei Williams de mai mult timp. "Am învăţat multe de la ea. Eram copil când ea a câştigat prima dată un Grand Slam şi îmi făcea plăcere să o văd jucând. Acum joacă şi se luptă până la final. Este şi acum umărul unu şi câştigă trofee, este ceva extraordinar. Îi respect cariera şi o respect ca persoană", a precizat Halep. Simona Halep, locul 3 WTA, a ratat calificarea în finala turneului de categorie Premier Mandatory Miami Open, după ce a fost învinsă, vineri, cu scorul de 6-2, 4-6, 7-5, de numărul 1 mondial, americanca Serena Williams, în semifinalele competiţiei. Halep a învins-o o dată în carieră pe Williams, în octombrie 2014, în Grupa Roşie de la Turneul Campioanelor, pierzând celelalte cinci meciuri disputate cu numărul 1 mondial.