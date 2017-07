Simona Halep, cu gândul la US Open

Eliminarea din sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon a împiedicat-o pe tenismena constănțeană Simona Halep să devină numărul 1 mondial în ierarhia WTA. De asemenea, Halep s-a oprit din cursa pentru câștigarea primului turneu de Grand Slam din carieră. Revenită în țară și întâmpinată cu flori la aeroport, Simona Halep a declarat că nu este o tragedie că a fost eliminată şi aşteaptă cu nerăbdare ultimul turne de Grand Slam al anului, US Open: „Mă simt foarte bine și mă bucur că sunt sănătoasă. Mai am mulţi ani în faţă, aşa că nu sunt tristă că nu am reuşit acum. Poate o să reușesc data viitoare. Acum mă voi odihni puţin, pentru că simt o oarecare oboseală. Dar asta îmi este meseria, iar acum sunt nerăbdătoare să joc în America”.

Halep a vorbit şi despre ultimul punct din meciul cu Johanna Konta, când o spectatoare a țipat din tribune, însă arbitrul a lăsat jocul să continue, iar Konta a câştigat: „Am crezut că se va repeta acel punct din final. Aşa au crezut mulţi, dar dacă arbitrul a decis asta, nu am avut ce să fac”.

Halep a mai spus că se bucură pentru eliminarea Johannei Konta în semifinalele de la Londra de către Venus Williams: „Mă bucur că a câştigat Venus, pentru că este ceva deosebit ceea ce face ea la 37 de ani”.

