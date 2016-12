Simona Halep: „Devin mai puternică după ce joc cu Serena Williams”

Jucătoarea Simona Halep, locul 3 WTA, a explicat, ieri, de ce vrea să joace cât mai multe meciuri cu liderul mondial Serena Williams, precizând că devine mai puternică după ce evoluează împotriva sportivei americane, informează Reuters. "Când Serena este numărul 1, este greu să te gândeşti că poţi fi numărul 1. Dar sunt încrezătoare că pot câştiga mai multe titluri şi pot urca în clasament. Ea (Serena) este foarte puternică, este o mare campioană, este sus de mulţi ani. Ştie cum să gestioneze orice situaţie. O admir foarte mult şi am învâţat multe lucruri de la ea. După primul meci de la Indian Wells, i-am spus antrenorului meu că vreu să joc cu ea în semifinale, dar nu s-a întâmplat din cauza accidentării ei. Vreau să o întâlnesc de multe ori, deoarece devin mai puternică după ce joc cu ea", a spus Halep. Jucătoarea română a precizat că este pregătită să-şi îndeplinească visul, câştigarea unui turneu de Grand Slam, după ce s-a impus, duminică, la Indian Wells: "Pot să spun că mă simt pregătită după ce am câştigat un turneu Premier care este aproape ca un Grand Slam. Dar sunt încă departe şi vreu doar să fiu concentrată. Visul meu este să câştig un Grand Slam, nu ştiu dacă se va întâmpla în viaţa asta. Dar vreau să muncesc din greu în fiecare zi pentru a obţine un titlul major". Halep nu se consideră o stea în ascensiune pentru că, spune ea, este "bătrână" deja la 23 de ani. "Nu sunt tânără. Sunt deja bătrână, sunt obişnuită să fiu în top, am deja un an acolo. Am experienţă şi mă simt pregătită să joc cu oricine la orice turneu", a explicat jucătoarea română.