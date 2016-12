Jucătoarea Simona Halep s-a prezentat zâmbitoare la conferinţa de presă de la finalul meciului pierdut în faţa danezei Caroline Wozniacki, la Stuttgart. Românca a declarat că este mulţumită de prestaţia sa şi că pur şi simplu adversara a fost mai bună, informează wtatennis.com. "Zâmbesc pentru că am făcut un meci bun. Consider că am jucat bine. Însă adversara mea a fost pur şi simplu mai bună. A alergat mult şi s-a luptat până la final, a fost mai puternică. Sunt mulţumită de acest meci. Reţin doar ce este pozitiv din experienţele mele şi privesc înainte", a spus Halep. Simona Halep, cap de serie numărul 2 şi locul 3 WTA, a fost învinsă, astăzi, cu scorul de 7-5, 5-7, 6-2, de sportiva daneză Caroline Wozniacki, locul 5 WTA şi cap de serie numărul 4, în semifinalele turneului de categorie Premier de la Stuttgart. Wozniacki s-a impus după o partidă care a durat aproape trei ore şi ea va disputa a doua finală la Stuttgart, din 2011. Prezenţa în semifinale este recompensată la Stuttgart cu un cec în valoare de 28.601 de euro şi cu 185 de puncte WTA. Cu 26 de victorii şi patru înfrângeri în 2015, Simona Halep va fi, începând de luni, numărul 2 mondial, după ce rusoaica Maria Şarapova a fost eliminată în turul 2, la Stuttgart.