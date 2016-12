Simona Halep după victoria în faţa Carlei Navarro: Meciul nu a fost uşor pentru mine

Simona Halep, ocupanta locului 5 în clasamentul WTA, a câştigat, luni, 6-2, 6-4, meciul cu Carla Saurez Navarro din Spania, în optimile turneului de la US Open, şi a declarat, la finalul meciului, că a fost dispusă să facă totul pentru victorie.

Partida dintre cele două sportive a durat o oră şi 38 de minute. Halep a început foarte bine primul set şi a condus cu 3-0, după două break-uri. La scorul de 4-1, sportiva din Constanţa şi-a pierdut serviciul, dar a revenit imediat şi a făcut rebreak. În final, Simona s-a impus, scor 6-2. Setul a fost mai echilibrat, dar Simona a reuşit să se impună.

"Meciul nu a fost uşor pentru mine. Am fost însă agresivă, am luat mingea devreme. Am reuşit să o împing pe adversară în spate, iar acest lucru a fost decisiv", a spus Simona la final.

Prezentă pentru a doua oară la rând în sferturile de finală de la US Open, Halep nu a uitat de partida cu Timea Babos, din turul anterior, una pe muchie de cuţit. Simona e fericită că şi-a îmbunătăţit considerabil jocul faţă de confruntarea cu jucătoarea din Ungaira şi a dezvăluit că era pregătită pentru un alt meci maraton.

"Mereu e ceva ce poţi face mai bine. M-a nemulţumit puţin că mi-a făcut break în setul doi, la 5-3. Dar per total sunt mulţumită, după partida mai grea din turul anterior, am reuşit să joc foarte bine. Acum am motive să zâmbesc, pe durata partidei am fost foarte concentrată. Nu m-am gândit niciodată la scor, ci doar la faptul că sunt dispusă să fac totul pentru victorie", a mai spus Simona.

În sferturi, Simona va da cel mai probabil peste Serena Williams. În cele opt întâlniri anterioare, constănţeanca a reuşit să se impună o singură dată.