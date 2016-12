Simona Halep, eliminată în primul tur la Melbourne

Cotată cu a doua șansă la câștigarea trofeului de la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, Simona Halep, locul 2 WTA, s-a acoperit de rușine, fiind eliminată încă din runda inaugurală de către chinezoaica Shuai Zhang, locul 133 WTA, sportivă venită din calificări, cu scorul de 6-4, 6-3, la capătul unei prestații penibile. Eșecul înregistrat marți este cu atât mai surprinzător cu cât asiatica în vârstă de 27 de ani a obținut astfel primul succes la un turneu de Mare Șlem, după 15 înfrângeri consecutive! Pe teren, rolurile s-au inversat, iar tenismena constănțeană a părut să fie ea jucătoarea venită din calificări. Halep a intrat pe teren fără chef de joc, cu un aer de superioritate și lipsă de respect pentru adversară, iar atitudinea sa a fost taxată imediat de Shuai Zhang, care a câștigat rapid primele patru game-uri. Constănțeanca a încercat să revină, însă nu a putut recupera deficitul și a cedat primul set. În schimb, a început bine setul secund, conducând cu 3-1, și se părea că a fost vorba doar despre „un foc de paie”. Însă chinezoaica a luptat fantastic, a reușit 31 de lovituri decisive și a câștigat următoarele cinci game-uri, obținând o calificare istorică, după o oră și 13 minute de joc. Halep părăseşte Australian Open în primul tur, după ce a atins faza sferturilor de finală la ultimele două ediții. Constănțeanca a pierdut ultima dată în primul tur al unui turneu de Mare Șlem anul trecut, la Wimbledon, când a fost învinsă de slovaca Jana Cepelova, locul 106 WTA în acel moment, cu scorul 5-7, 6-4, 6-3. Anterior, Halep mai fusese eliminată în prima manşă la Roland Garros şi Australian Open, în 2013, ambele eșecuri venind însă înainte de ascensiunea pe care a avut în topul mondial.

Nici cealaltă reprezentantă a României cotată printre favorite, Irina-Camelia Begu, cap de serie nr. 29 şi locul 31 WTA, nu s-a descurcat mai bine, fiind învinsă în runda inaugurală, cu scorul de 6-3, 6-2, după o oră şi 20 de minute, de Johanna Larsson (Suedia), locul 50 WTA. Plecată cu șansa a doua în confruntarea cu Julia Goerges (Germania), locul 45 WTA, Andreea Mitu, locul 96 WTA, nu a dat peste cap calculele hârtiei și a cedat și ea în primul tur, cu scorul de 6-3, 6-4, după o oră şi 13 minute. Pentru prezenţa pe tabloul principal, cele trei românce vor primi câte 10 puncte WTA şi 22.000 de euro.

SCUZE FĂRĂ EFECT

După partidă, Halep a mărturisit că se simte dezamăgită, dar a precizat că îşi propune să rămână motivată pentru competiţiile următoare. „Adversara mea a fost mai bună și foarte puternică. Eu sunt în regulă, dar dezamăgită, bineînţeles. Dar este doar o zi, doar un meci. Mâine este o nouă zi. Trebuie să privesc înainte şi să rămân motivată. Ştiţi, oricine poate pierde, oricine poate câştiga. Ştiu asta. Trebuie doar să o iau aşa cum este şi să privesc înainte. Cred că nu a fost ziua mea bună, dar îi dau credit ei, deoarece a jucat bine cu adevărat. A evoluat fără teamă, a lovit fiecare minge şi a avut un ritm bun. Cred că am jucat prea scurt în primul set. Apoi, m-a dominat pentru că a simţit foarte bine mingea”, a declarat Halep, care a pus înfrângerea pe seama unei căderi din punct de vedere psihic, cauzată de problemele de sănătate anterioare. „Nu am simţit dureri. Am avut multe probleme în această perioadă, înainte de a veni aici, aşa că pot spune că sunt la un nivel scăzut din punct de vedere mental, deoarece am fost foarte bolnavă. Apoi, am venit aici având din nou probleme la tendonul lui Ahile. Aşa că este greu să fii pozitivă sută la sută şi să încerci totul, dar cred că am făcut tot ce am putut. A fost tot ce am putut face”, a explicat constănțeanca.

DULGHERU, ÎN TURUL SECUND

În schimb, Alexandra Dulgheru, locul 61 WTA, a acces în turul secund după ce a trecut de Storm Sanders (Australia), locul 355 WTA şi beneficiară a unui wild-card, cu scorul de 6-4, 6-2, după o oră şi 14 minute. În faza următoare a competiției, românca în vârstă de 26 de ani se va duela cu Angelique Kerber (Germania), cap de serie nr. 7 şi locul 6 WTA. Cele două s-au mai întâlnit de două ori în carieră, de fiecare dată impunându-se sportiva germană. Prima dată, Kerber a câştigat în turul secund al turneului de la Beijing, în 2010, cu scorul de 6-2, 6-1, iar a doua oară s-a impus în primul tur de la US Open 2015, cu scorul de 6-3, 6-1. Pentru calificarea în turul secund, românca va primi 38.000 de euro şi 70 de puncte WTA. Cealaltă româncă prezentă în turul secund, Monica Niculescu, locul 40 WTA, va juca miercuri cu rusoaica Elizaveta Kulicikova (Rusia), locul 109 WTA, partida urmând să înceapă în jurul orei 6.30.

Tot miercuri, perechea formată din Alexandra Dulgheru și Silvia Soler-Espinosa (Spania) va lupta în primul tur al probei de dublu feminin cu favoritele nr. 11, Iaroslava Şvedova (Kazahstan) și Samantha Stosur (Australia), cap de serie numărul 11, iar dublul alcătuit din Raluca-Ioana Olaru și Ysaline Bonaventure (Belgia) va juca, tot în runda inaugurală, împotriva cuplului format din Jelena Jankovici (Serbia) și Andrea Petkovici (Germania).

VENUS WILLIAMS ȘI RAFAEL NADAL, „OUT“ DIN PRIMUL TUR

A doua zi a întrecerii de la Melbourne a adus și alte surprize în competiția feminină, Venus Williams, cap de serie nr. 8 şi locul 10 WTA, fiind învinsă în runda inaugurală cu scorul de 6-4, 6-2, după o oră şi 19 minute, de Johanna Konta (Marea Britanie), locul 47 WTA. Lesia Tsurenko (Ucraina), cap de serie nr. 31 și locul 35 WTA, a pierdut în fața americancei Varvara Lepchenko, locul 51 WTA, în timp ce Caroline Garcia (Franța), cap de serie nr. 32 și locul 34 WTA, a cedat în duelul cu Barbora Strycova (Cehia), locul 48 WTA, cu scorul de 6-2, 6-4.

La masculin, spaniolul Rafael Nadal, cap de serie nr. 5 şi locul 5 ATP, a fost învins în runda inaugurală, scor 7-6 (8/6), 4-6, 3-6, 7-6 (7/4), 6-2, după patru ore şi 41 de minute, de compatriotul său Fernando Verdasco, locul 45 ATP. În vârstă de 29 de ani, Nadal a pierdut pentru a doua oară în carieră în primul tur al unui turneu de Mare Șlem, după Wimbledon 2013. Un alt favorit, Kevin Anderson (Africa de Sud), cap de serie nr. 11 și locul 12 ATP, a fost nevoit să abandoneze din cauza unei accidentări în disputa cu Rajeev Ram, la scorul de 7-6 (7/4), 6-7 (4/7), 6-3, 3-0 în favoarea americanului, iar Fabio Fognini (Italia), cap de serie nr. 20 și locul 23 ATP, a cedat în duelul cu Gilles Muller (Luxemburg), cu scorul de 7-6 (8/6), 7-6 (9/7), 6-7 (5/7), 7-6 (7/1). Favoritul gazdelor, Lleyton Hewitt, locul 308, actualul căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis a Australiei, aflat la ultimul turneu din carieră, a avansat în turul secund după ce s-a impus clar în duelul australian cu James Duckworth, locul 129 ATP, cu 7-6 (7/5), 6-2, 6-4.

