Simona Halep, eliminată în turul doi la New Haven

Jucătoarea Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 1, a fost învinsă, ieri, cu scorul de 6-2, 4-6, 6-3, de sportiva slovacă Magdalena Rybarikova, locul 68 WTA, în turul doi al turneului de categorie Premier de la New Haven, unde românca era deţinătoarea trofeului. Partida a durat aproape două ore. Halep era calificată direct în turul doi. Ea va primi un cec în valoare de 9.700 de dolari şi 55 de puncte WTA, dar avea de apărat la New Haven 470 de puncte WTA. Totuşi, în urma acestei înfrângeri, Simona Halep nu este în pericol să piardă locul 2 în clasamentul WTA în această săptămână. Următoarea ei competiţie este US Open, ultimul Grand Slam al anului, care va începe luni.