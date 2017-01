Simona Halep, eliminată în turul trei al US Open

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, a fost eliminată, vineri, în turul trei la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Halep a fost învinsă, cu scorul de 7-6 (6), 6-2, de croata Mirjana Lucici-Baroni, 32 de ani, locul 121 WTA, sportivă venită din calificări. Mirjana Lucici-Baroni şi Simona Halep (22 de ani) s-au întâlnit în premieră la US Open. Simona Halep va primi pentru participarea în turul trei 105.090 de dolari şi 130 de puncte WTA. La ediţia trecută a US Open, Halep a atins faza optimilor de finală, cea mai bună performanţă din carieră la Flushing Meadows, fiind eliminată de italianca Flavia Pennetta, cu scorul de 6-2, 7-6 (3).