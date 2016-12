Simona Halep este foarte bucuroasă că va încheia anul în top 3

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 2 WTA, a notat, joi, pe contul său de Facebook, că este foarte bucuroasă de faptul că va încheia anul în top 3, ea mulţumindu-le totodată fanilor pentru susţinere şi menţionând că îmi doreşte să revină mai puternică pentru anul 2016.

"Un an lung, un an bun, un an cu multe provocări, un an cu de toate. Este al doilea an la rând când termin în top 3, este o performanță frumoasă și sunt foarte bucuroasă. În plus, am văzut din ce în ce mai mulți oameni venind să mă susțină oriunde am jucat, ceea ce mă face cu adevărat fericită. Să văd că jocul îmi este apreciat este o împlinire. Vreau să mulțumesc fanilor mei, cu drag vă îmbrățișez pe toți. Urmează o vacaaaanță, ca să mă odihnesc și să mă refac, iar după, perioada de pregătire - pentru că îmi doresc mult să revin mai puternică pentru anul 2016!", a notat Halep.

Simona Halep va încheia 2015 pe locul 2 WTA, cea mai bună clasare la final de an din carieră. Sportiva de 24 de ani a terminat anul 2014 pe locul 3 WTA, după Serena Williams (locul 1) şi Maria Şarapova (locul 2), iar 2013 pe locul 11 WTA. Serena Williams este şi în acest an numărul 1 mondial.