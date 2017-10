Simona Halep este liderul mondial în tenisul feminin

12:03:46 / 07 Octombrie 2017

Da. chiar asa, CEC-ul conteaza, nu ?

Doua chestii : 1. in primul rand, Ostapenko a batut-o cand conta cu adevarat : in finala la Roland Garos! 2. secundo, un numar unu mondial fara nici o victorie de in turnee de Grand Slam este o aiureala - chiar crede cineva ca poate fi cea mai buna din lume cand in toate turneele mari si importante a luat bataie fara drept de apel ? Asa ca pana nu va castiga un turneu MARE, locul unu asta este vax albina!