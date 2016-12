Simona Halep este mulțumită de evoluția ei din meciul cu Caroline Garcia

Simona Halep s-a declarat mulţumită de evoluţia ei din meciul cu sportiva franceză Caroline Garcia, românca afirmând că, în al treilea set al acestei întâlniri, a jucat cel mai bun tenis al ei, informeză site-ul oficial al turneului de la Sydney.

"A fost un meci greu. Mă aşteptam la asta, deoarece o ştiam destul de bine. Este puternică şi loveşte mingea cu tărie. Are un serviciu bun. Totuşi, eu cred că am jucat bine azi. Cred că am fost puternică mai ales în setul al treilea. Am jucat cel mai bun tenis al meu în setul al treilea. În setul al doilea, am făcut un pas în spatele liniei de fund. Poate de aceea m-a dominat. Dar când m-am apropiat de linia de fund şi am lovit mingea devreme, am deschis terenul şi am scurtat punctele", a declarat Halep.

Despre problemele la tendonul lui Ahile, sportiva a precizat că durerile au apărut din senin şi apoi au dispărut. "Durerea la tendonul lui Ahile a venit şi a plecat, dar nu ştiu când a început să mă doară, nici când a trecut. A trebuit să stau concentrată, să am răbdare şi să încerc să rămân în meci şi să nu mă gândesc prea mult la durere. Ieri, înainte de antrenament, s-a întâlmplat la fel. Cinci minute de durere, cinci fără. Nu ştiu exact ce este. RMN-ul a arătat că am doar o inflamaţie şi pot juca, aşa că voi încerca să fac tot ce pot pentru a fi concentrată în continuare", a spus ea.