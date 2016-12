Simona Halep este noul star al tenisului mondial

După ce a strălucit la Indian Wells, unde a cucerit trofeul, Simona Halep face senzație și la Miami Open, turneu de categorie Premier Mandatory dotat cu premii în valoare totală de 5.381.235 de dolari. Tenismena constănțeană s-a calificat în semifinalele competiției, după ce a obținut a 14-a victorie consecutivă, învingând-o în noaptea de miercuri spre joi, în sferturile de finală, pe americanca Sloane Stephens, locul 45 WTA, cu scorul de 6-1, 7-5, după o oră şi 15 minute. Cap de serie nr. 3 și locul 3 WTA, sportiva în vârstă de 23 de ani a câștigat fără probleme primul set și a încheiat partida după o serie de trei game-uri consecutive. Mai mult, constănțeanca și-a trecut în cont și lovitura zilei, încheind un schimb de 25 de mingi printr-un lung de linie spectaculos cu forehand-ul. „Am jucat repede cu Stephens, am făcut cel mai bun tenis al meu. Ea a revenit spectaculos, a schimbat tactica și am pierdut încrederea, dar mă bucur că am câştigat”, a spus la final Halep, care și-a asigurat deja un cec în valoare de 220.230 de dolari şi 390 de puncte WTA.

„ÎNFRUNTAREA TITANILOR”

În semifinale, campioana de la Indian Wells a înfruntat-o în această dimineață, de la ora 4.00, pe liderul clasamentului mondial, Serena Williams, principala favorită la câștigarea trofeului. „Nu am nimic de pierdut cu Serena, este numărul 1 mondial, voi da totul, voi veni pe teren şi voi crede în şansa mea. A fost un meci bun la Singapore, dar este un nou meci şi cred că pot câştiga din nou cu ea”, a spus Halep. Cele două ar fi trebuit să se dueleze în semifinale și la Indian Wells, dar americanca s-a retras din cauza unor probleme medicale. „Abia aştept, pentru că nu am putut juca data trecută. Am fost dezamăgită că nu am putut juca, dar nu eram la capacitate maximă. Aşa că acum abia aştept să joc cu ea”, a mărturisit Serena Williams, care a obținut, în sferturi, a 700-a victorie din carieră, impunându-se în fața germancei Sabine Lisicki (Germania, locul 21 WTA şi cap de serie nr. 27), cu scorul 7-6 (7/4), 1-6, 6-3. Performanța a fost răsplătită cu un tort de către organizatori, iar americanca a devenit a opta tenismenă din istorie care atinge această bornă, după Martina Navratilova (1.442), Chris Evert (1.309), Steffi Graf (902), Virginia Wade (839), Arantxa Sanchez-Vicario (759), Lindsay Davenport (753) şi Conchita Martinez (739). „Înfruntarea titanilor. Simona o va întâlni pe Serena Williams în semifinalele turneului de la Miami. Succes, Simona Halep! Suntem alături de tine!”, a notat fosta mare gimnastă Nadia Comăneci, pe contul personal de Twitter.

Simona Halep și Serena Williams s-au întâlnit ultima dată în octombrie 2014, în finala Turneului Campioanelor, constănțeanca fiind învinsă cu scorul de 6-3, 6-0. În faza grupelor, Halep s-a impus extrem de clar, cu scorul de 6-0, 6-2. Anterior, ele au mai jucat de trei ori şi de fiecare dată s-a impus Serena Williams.

În cealaltă semifinală, s-au întâlnit, aseară, după închiderea ediției, Andrea Petkovic (Germania, locul 10 WTA şi cap de serie nr. 9) şi Carla Suarez Navarro (Spania, locul 12 WTA şi cap de serie nr. 12).

TECĂU - ÎNVINS ÎN SFERTURI, LA DUBLU

Perechea formată din constănțeanul Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer (Olanda), favorită nr. 4, a fost eliminată în sferturile de finală ale probei de dublu masculin de la Miami, după ce a cedat în fața cuplului american John Isner și Sam Querrey, cu scorul de 3-6, 4-6, după o oră de joc. Pentru prezența în sferturi, Tecău și Rojer vor primi un cec în valoare de 36.770 de dolari şi 180 de puncte.

Și dublul alcătuit din Monica Niculescu și Alexandra Panova (Rusia) a cedat, cu scorul de 3-6, 5-7, după o oră şi 25 de minute de joc, în sferturile de finală ale probei de dublu feminin, în fața cuplului ceh format din Andrea Hlavackova și Lucie Hradecka, cap de serie nr. 9. Pentru prezenţa în sferturi, Niculescu și Panova vor fi recompensate cu un cec în valoare de 36.770 de dolari şi 215 puncte WTA.