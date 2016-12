Simona Halep ia în calcul retragerea de la Doha

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 4 WTA, ia în calcul retragerea de la Qatar Open, ea afirmând după turneul câştigat, sâmbătă, la Dubai, că este foarte obosită şi că resimte dureri pe tot corpul, informează gulfnews.com. "Sunt obosită, foarte obosită. Am dureri peste tot, dar este normal. Am avut meciuri grele şi duminică voi urma un din nou un tratament. Totul mă doare, coastele, glezna, dar sper că voi fi bine săptămâna viitoare şi că mă voi recupera rapid. Nu sunt sigură acum şi nu pot spune (n.r. - despre participarea la turneul de la Doha). Va trebui să mă relaxez şi să văd săptămâna viitoare", a declarat Halep. Într-un mesaj pe Facebook, Simona Halep a mulţumit echipei de recuperare fizică de la Football Medicine, care a ajutat-o la Dubai şi care lucrează şi cu gruparea Al Ahli Dubai. "Sunt foarte bucuroasă că am câștigat acest turneu, mai ales că este al zecelea titlu. Sper să câștig cât mai multe! Am avut parte de un public deosebit și vreau să le mulțumesc tuturor pentru susținere! Vreau să mulțumesc foarte mult și echipei Football Medicine, lui Pedro, Paulo și Ruben, pentru tot sprijinul și ajutorul acordat săptămâna aceasta și pentru că au avut grijă să fiu aptă să pot duce la bun sfârșit acest turneu", a scris românca pe contul ei de Facebook. Halep va avea un prim tur liber la turneul de la Doha, iar în manşa secundă ea ar putea juca împotriva sportivei franceze Alize Cornet, locul 19 WTA. Halep a câştigat, sâmbătă, turneul de la Dubai şi ar trebui săptămâna viitoare să-şi apere trofeul cucerit anul trecut la Qatar Open. În 2015, turneele de la Doha şi Dubai fac rocada atât ca ordine în calendarul WTA, cât şi în ceea ce priveşte categoria competiţiilor. În urmă cu an, Simona Halep, cap de serie numărul 7 şi locul 10 mondial atunci, câştiga turneul de la Doha, înregistrând al şaptelea său succes în circuitul WTA şi primul la o competiţie de categorie Premier 5. Pentru această performanţă, românca a obţinut 441.000 de dolari şi 900 de puncte WTA.