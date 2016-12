Simona Halep, în careul de aşi la Roland Garros

Tenismena constănţeană Simona Halep străluceşte pe zgura de la Paris, reuşind să se califice în semifinale la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Devenită mare favorită la câştigarea trofeului, după ce primele trei clasate în ierarhia WTA au fost eliminate, sportiva în vârstă de 22 de ani şi-a continuat parcursul triumfal şi a acces în careul de aşi al acestei ediţii fără să piardă vreun set. Ultima sa “victimă” a fost rusoaica Svetlana Kuzneţova, nr. 28 WTA şi cap de serie nr. 27, învinsă clar ieri de constănţeancă după doar o oră şi 19 minute de joc, cu 6-2, 6-2, într-un meci întârziat cu peste trei ore din cauza ploii. Fostă câştigătoare la Paris, în urmă cu cinci ani, Kuzneţova nu a făcut faţă jocului excelent prestat de constănţeancă, iar la finalul primului set a încercat să o scoată din mână pe Halep, cerând un time-out medical pentru o accidentare la coapsa stângă. Strategia nu a dat însă roade, iar setul secund s-a desfăşurat după scenariul din primul. Prin calificarea în semifinale, Halep şi-a asigurat un cec în valoare de 412.500 de euro şi 780 de puncte WTA. În plus, constănţeanca a devenit prima sportivă din România care se califică în semifinalele unui turneu de Grand Slam după performanţa similară reuşită de Irina Spîrlea în 1997, la US Open. Doar trei românce au mai realizat această performanţă de-a lungul timpului: Virginia Ruzici - de două ori, în 1978, când a câştigat turneul de la Roland Garros, şi în 1980, când a pierdut finala aceleiaşi competiţii, în faţa americancei Chris Evert, Florenţa Mihai - finalistă în 1977, tot la Roland Garros, meci pierdut la Mima Jausovec (Iugoslavia), şi Irina Spîrlea - învinsă în 1997, în penultimul act al US Open, de Venus Williams. La masculin, Ilie Năstase este singurul român care a atins această fază, de mai multe ori, ultima dată în 1976, la US Open şi la Wimbledon, la competiţia londoneză jucând finala, pierdută în faţa suedezului Bjorn Borg.

DUEL CU PETKOVIC Pentru un loc în marea finală, Halep va juca azi, de la ora 16.00 (în direct la Eurosport), împotriva sportivei germane Andrea Petkovic, locul 27 WTA şi cap de serie nr. 28, care a învins-o în sferturile de finală, tot cu scorul de 6-2, 6-2, pe italianca Sara Errani, a zecea favorită a competiţiei şi locul 11 WTA. Cele două s-au mai întâlnit de trei ori până în prezent, scorul fiind de 2-1 în favoarea româncei, care a câştigat ambele partide disputate în 2013, una dintre ele în finala turneului de la Nurnberg, în timp ce victoria nemţoaicei datează din 2009. În cazul unui succes în partida programată azi, Halep va stabili un nou record, urmând să ocupe, de luni, locul 3 în ierarhia mondială, cea mai bună poziţie a unei tenismene române de-a lungul istoriei WTA. În cealaltă semifinală se vor întâlni rusoaica Maria Şarapova, cap de serie nr. 7, şi canadianca Eugenie Bouchard, a 18-a favorită a competiţiei.

Azi, tenisul românesc are şansa de a obţine o nouă performanţă la Roland Garros. Astfel, Florin Mergea, nr. 51 ATP, şi partenerul său, croatul Marin Draganja, nr. 59 ATP, vor juca în semifinalele probei de dublu, urmând să se lupte pentru un loc în finală cu spaniolii Marcel Granollers şi Marc Lopez, cap de serie nr. 12.