Simona Halep încheie anul pe locul patru în clasamentul WTA

Jucătoarea de tenis Simona Halep va încheia anul pe locul patru în clasamentul WTA, dat publicităţii luni, în timp ce germanca Angelique Kerber este liderul ierarhiei mondiale.

Halep (25 de ani) a început anul pe poziţia a doua a clasamentului mondial, însă a terminat pe locul patru. Simona a câştigat trei turnee în acest an (Madrid - zgură, Bucureşti - zgură, Montreal - hard) şi a disputat sferturi de finală la Wimbledon (iarbă) şi Openul Statelor Unite (hard).

Simona se declară însă mulţumită de prestaţia ei şi spune că şi-ar acorda nota 8 pentru modul în care a evoluat. Românca nu renunţă la visul ei, acela de a câştiga un turneu de Mare Şlem şi speră ca în 2017 să reuşească acest lucru.

"Pentru mine întotdeauna a fost un turneu de Mare Şlem mult mai important decât locul în clasamentul mondial. În fiecare zi visez să câştig un astfel de turneu, dar vom vedea. În 2016, am avut meciuri bune. Cu mare plăcere îmi amintesc de meciurile de la Madrid, de la Wimbledon, din sferturi unde am fost foarte aproape, dar am pierdut. Sunt mulţumită, ca notă mi-aş acorda 7 sau 8, pentru că prima parte a anului a fost foarte dificilă. Nu am fost un sezon întreg la forma maximă. Aş vrea să ajung să fiu bine la toate turneele din anul următor şi să nu mai am atâtea probleme de sănătate. Se apropie sărbătorile de iarnă, dar nu cred că le voi petrece aici. Planul meu este să plec afară şi să mă antrenez. O să-mi fie dor de vreme rece de aici, dar e nevoie de sacrificii", a declarat Simona Halep pentru site-ul WTA.

Angelique Kerber (28 de ani) este liderul clasamentului mondial feminin, după un an foarte bun, cu un record personal de victorii (63), trei trofee (Openul Australiei - hard, Stuttgart - zgură, Openul Statelor Unite - hard) şi cinci finale (Brisbane, Wimbledon, Jocurile Olimpice de la Rio, Cincinnati şi Turneul Campioanelor de la Singapore).

În top 200 WTA se mai regăsesc româncele Irina Begu (locul 29), Monica Niculescu (39), Sorana Cîrstea (81), Patricia Ţig (112) şi Ana Bogdan (118). În ierarhia de dublu, Monica Niculescu (locul 19), Raluca Olaru (locul 73) şi Andreea Mitu (poziţia 81) sunt cele mai bune jucătoare din România.

Iată cum arată top 10 WTA la simplu:

1. Angelique Kerber (Germania) 9080 puncte

2. Serena Williams (Statele Unite) 7050

3. Agnieszka Radwanska (Polonia) 5600

4. Simona Halep (România) 5228

5. Dominika Cibulkova (Slovacia) 4875

6. Karolina Pliskova (Cehia) 4600

7. Garbine Muguruza (Spania) 4236

8. Madison Keys (SUA) 4137

9. Svetlana Kuznetsova (Rusia) 4115

10. Johanna Konta (Marea Britanie) 3640