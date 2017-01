Simona Halep, încrezătoare înaintea turneului Australian Open

Simona Halep, cap de serie numărul 4 la Australian Open, este încrezătoare înaintea startului turneului şi speră să aibă o prestaţie mai bună decât anul trecut, când a fost eliminată încă din primul tur de chinezoaica Zhang Shuai.

Halep, aflată pe locul 4 în clasamentul WTA, va juca, în noaptea de duminică spre luni, împotriva americancei Shelby Rogers, ocupanta locului 57 WTA, într-o partidă programată să înceapă la 02:00, ora României.

"Mă simt bine, am deja o săptămână de când sunt aici, m-am antrenat bine şi aştept să înceapă turneul. Sunt puţin emoţionată, este ceva normal, dar pot spune că sunt pregătită. Sper ca în acest an să joc mai bine, pentru că anul trecut a fost destul de greu pentru mine. Am pierdut în primul tur. Însă, jucătoarea care m-a eliminat a jucat foarte bine, a ajuns până în sferturi. M-am pregătit la fel, doar că de această dată am venit mai devreme în Australia, pentru a mă obişnui cu temperatura. În România este foarte frig. Oricum, sunt încrezătoare, va fi primul meci de pe arena centrală, aşa că mă bucur că voi fi acolo. Este un sentiment aparte", a declarat Halep în cadrul unei conferinţe de presă.

În vârstă de 25 de ani, Simona Halep a mai jucat împotriva americancei o singură dată, tot în cadrul unui turneu de Mare Şlem, la US Open 2015, iar constănţeanca s-a impus cu scorul de 6-2, 6-3.

"Practic, deschid turneul, joc pe cea mai mare arenă. Îmi cunosc adversarul destul de bine, am întâlnit-o pe Shelby Rogers la US Open şi mă aştept la un meci dificil. N-am jucat foarte mult de la începutul acestui an, am pierdut la turneul din China în al doilea tur, am avut timp să lucrez puţin la jocul meu, iar acum sunt mai relaxată şi mai încrezătoare", a completat Halep.

Tot de la 02:00, vor mai evolua în primul tur Irina Begu (30 WTA) şi Patricia Ţig (106 WTA). Begu o întâlneşte pe kazaha Yaroslava Şvedova (41 WTA), pe terenul 20, în timp ce Ţig o înfruntă pe campioana olimpică Monica Puig (Puerto Rico, 32 WTA), pe terenul 14.

Sorana Cîrstea (78 WTA) va juca luni, în jurul orei 06:00, la Australian Open, împotriva Irinei Kromacheva (Rusia, 92 WTA), într-un meci programat pe terenul 12. Organizatorii au decis ca Monica Niculescu (40 WTA) şi Ana Bogdan (125 WTA) să ia startul în noaptea de luni spre marţi, în meciurile cu rusoaicele Anna Blinkova (189 WTA), respectiv Elena Vesnina (17 WTA).