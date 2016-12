Simona Halep, între primele zece jucătoare ale lumii

Constănţeanca Simona Halep a devenit a treia jucătoare din istoria tenisului de câmp românesc care a ajuns între primele zece locuri din clasamentul WTA. Sportiva în vârstă de 22 de ani a încheiat anul trecut pe locul 11 în ierarhia mondială, graţie unui sezon de senzaţie, cu şase trofee WTA, câştigate la Nürnberg (Germania), ‘s-Hertogenbosch (Olanda), Budapesta (Ungaria), New Haven (SUA), Moscova (Rusia) şi Sofia (Bulgaria). Halep a debutat în acest an cu un eşec în primul tur la Sydney, dar a reînnodat şirul succeselor la primul turneu de Grand Slam, Australian Open, reuşind să se califice, în premieră, în sferturile de finală ale unei competiţii de o asemenea anvergură. Prin accederea în această fază a turneului de la Melbourne, Halep şi-a asigurat 430 de puncte WTA. Drept urmare, Simona a ajuns la un total de 3.760 puncte WTA, reuşind să o depăşească în ierarhia mondială pe daneza Caroline Wozniacki, eliminată în turul al treilea la Australian Open. Înfrângerea suferită de Ana Ivanovic în sferturile de finală a consfinţit pătrunderea constănţencei în Top 10 WTA, indiferent de rezultatele care se vor înregistra până la finalul turneului. Mai mult, dacă va ajunge în semifinale, Halep va acumula 4.110 puncte şi va urca pe locul 9, depăşind-o şi pe germanca Angelique Kerber, iar o prezenţă în ultimul act al competiţiei o poate duce pe Halep pe locul 7, înaintea Jelenei Jankovic şi Sarrei Errani. Constănţeanca este a treia tenismenă română din istorie care reuşeşte această performanţă, după Virginia Ruzici (nr. 8 WTA în 1979) şi Irina Spîrlea (nr. 7 WTA în 1997).

Noaptea trecută, de la ora 2.00, Halep a luptat pentru a deveni a patra tenismenă din România prezentă într-o semifinală de Grand Slam, jucând în sferturile de finală împotriva sportivei Dominika Cibulkova, din Slovacia, cap de serie nr. 20.

ANTRENOR NOU Rămasă fără antrenor, după ce a renunţat la serviciile lui Adrian Marcu la finalul anului trecut, Halep va începe, la finalului actualei ediţii a Australian Open, colaborarea cu unul dintre cei mai în vogă tehnicieni din tenisul mondial. Astfel, managerul constănţencei, Virginia Ruzici, a reuşit să-l convingă pe belgianul Wim Fissette să accepte postura de antrenor. În vârstă de 34 de ani, Fissette a fost antrenorul lui Kim Clijsters după revenirea fostului nr. 1 mondial din 2009, conducând-o spre trei titluri de Grand Slam, US Open 2009, US Open 2010 şi Australian Open 2011, înainte ca marea campioană din Belgia să-şi anunţe a doua retragere, de această dată definitivă. Belgianul a mai pregătit-o şi pe Sabine Lisicki, reuşind s-o ducă până în finala de la Wimbledon în 2013. Colaborarea dintre Halep şi Fissette va debuta la turneul de la Paris, programat la finalul acestei luni.