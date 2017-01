Simona Halep, învinsă în semifinale la Wimbledon

Jucătoarea Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 3, a ratat calificarea în finala turneului de la Wimbledon, după ce a fost învinsă cu scorul de 7-6 (5), 6-2, de sportiva canadiană Eugenie Bouchard, locul 13 WTA şi cap de serie numărul 13, în penultimul act al competiţiei. Halep a început mai bine ca în partida precedentă, cu Sabine Liscki, şi a reuşit break-ul în ghemul al treilea al meciului, dar canadianca a replicat imediat şi a câştigat şi ea pe serviciul româncei. La mingea de rebreak a adversarei, Halep a făcut o entorsă, după ce a alunecat şi piciorul stâng i s-a blocat în teren. Ea a fost nevoită să ceară time out medical, pentru a i se aplica un bandaj la încheietura gleznei, apoi a revenit pe teren. Afectată de dureri, jucătoarea din Constanţa a încercat să scurteze durata schimburilor de mingi. În replică, Bouchard a ales să o plimbe pe româncă pe toată lăţimea terenului. Halep a rezistat ritmului, ajutată fiind şi de lipsa de precizie a loviturilor adversarei (15 greşeli în set). Uşor, uşor, rigiditatea în mişcare a jucătoarei române a scăzut. În finală, prima de Grand Slam din cariera ei, Eugenie Bouchard va juca, sâmbătă, împotriva sportivei cehe Petra Kvitova, locul 6 WTA şi cap de serie numărul 6. Simona Halep este prima jucătoare din România care se califică în semifinelele turneului de Grand Slam de la Wimbledon. Halep a depăşit astfel performanţa Virginiei Ruzici, calificată în sferturile de finală, în 1978 şi 1981.

Calificarea în semifinale este recompensată cu 440.000 de lire sterline şi 780 de puncte WTA. În cazul în care ar fi ajuns în ultimul act pe iarba londoneză, românca ar fi ocupat locul 2 WTA. Simona Halep a reuşit în acest an să atingă sferturile de finală la Australian Open, finala la French Open şi semifinalele la Wimbledon. Ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, va avea loc în perioada 25 august - 8 septembrie, la New York.