Simona Halep: Mă simt pregătită să merg la Roland Garros

Jucătoarea Simona Halep, locul 2 WTA, a declarat, astăzi, după ce a învins-o pe Alexandra Dulgheru în sferturile de finală ale turneului de la Roma, că se simte pregătită pentru al doilea Grand Slam al anului, French Open. "Mă simt foarte bine. Am jucat un tenis bun astăzi și am fost agresivă, am făcut câteva puncte câștigătoare, serviciul a fost destul de bun. Ieri, contra lui Venus, am jucat foarte relaxată și m-am concentrat pe fiecare minge, știam că poate să revină foarte repede și foarte bine, așa că m-am concentrat și am încercat să nu mă gândesc împotriva cui joc. A fost un meci bun care mi-a dat multă încredere că pot ajunge în semifinale sau în finală, în turneu. Alexandra a fost obosită, pentru că a avut multe meciuri lungi înainte de acesta, așa că am avut un avantaj. Nu este ușor să joci împotriva unei românce, dar pe durata meciului uiți împotriva cui joci. Mă simt mult mai bine acum decât săptămâna trecută, simt jocul și mă simt pregătită să merg la Openul francez, să încep Grand Slam-ul", a spus Halep. La rândul ei, Alexandra Dulgheru a declarat că nu pune la îndoială valoarea Simonei Halep, dar ar fi evoluat altfel dacă ar fi avut "bateriile pline". "Mi-aş fi dorit să fiu un pic mai odihnită. Una e să joci cu Simona cu bateriile pline, alta e să ai sub jumătate din baterii. Nu pun la îndoială valoarea ei, dar mi-ar fi plăcut să am un pic mai multă energie. Doar atât mi-ar fi plăcut, să pot un pic mai mult din punct de vedere fizic", a afirmat Dulgheru. Simona Halep, locul 2 WTA, a învins-o, astăzi, cu scorul de 6-1, 6-0, pe Alexandra Dulgheru, locul 72 WTA, sportivă venită din calificări, şi a acces în semifinalele turneului de categorie Premier 5 de la Roma. Halep va juca în faza următoare, sâmbătă, cu sportiva spaniolă Carla Suarez Navarro (Spania), locul 10 WTA. Simona Halep şi-a egalat cea mai bună performanţă la competiţia italiană, calificarea în penultimul act al turneului, la ediţia din 2013, când a fost eliminată în această fază de Serena Williams, scor 6-3, 6-0. Turneul de la Roland Garros va începe la 24 mai.