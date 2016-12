Simona Halep mai vrea o confruntare cu Serena Williams

Simona Halep nu se teme de provocări. Ea le-a mărturisit jurnaliştilor de la DigiSport că îşi doreşte o nouă dispută cu liderul mondial, Serena Williams. Cele două jucătoare s-au întâlnit în acest sezon la Turneul Campioanelor de la Singapore. Românca a obținut o victorie surprinzătoare în grupe, dar Williams și-a luat revanșa în finală și a cucerit trofeul. Serena conduce cu 4-1 la meciurile directe. "Bineînțeles că vreau un nou meci cu Serena, pentru că nu prea știu unde mă aflu acum. Eu am bătut-o ușor, motivele le știe toată lumea, ea m-a bătut în finală foarte ușor, pentru că și eu am avut motivele mele. Vreau un meci ca să-mi dau seama foarte bine unde mă aflu și unde sunt față de ea. Aș juca pe orice suprafață, dar aș prefera pe zgură" a recunoscut Simona. Eșecul din finala de la Singapore nu a demoralizat-o pe Halep. Serena s-a impus atunci lejer, în două seturi, scor 6-3, 6-0, dar, în ciuda succesului obținut ușor, liderul mondial a avut un comportament exemplar la finalul partidei. De altfel, Serena a avut numai cuvinte de laudă la adresa Simonei și înainte de disputa din ultimul act. "Nu am mai vorbit cu Serena de atunci, dar pe teren a fost un moment frumos, mi-a dat încredere și am văzut cum se poartă un campion. Am învățat foarte multe de la ea și de la acel turneu" a încheiat Halep, citată de digisport.ro.