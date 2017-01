Simona Halep, mult mai încrezătoare după victoria împotriva Juliei Goerges

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul cinci mondial, a declarat după victoria de sâmbătă, 6-4, 6-1, cu germanca Julia Goerges, în turneul WTA Premier de la Miami (Florida), că este mult mai încrezătoare, în comparație cu începutul anului 2016.

''Acum sunt mult mai încrezătoare și încerc să mă duc pe teren și să-mi fac jocul. Mă pregătesc normal, nimic special, trebuie să lovesc mai mult mingea și apoi trebuie să mă concentrez pe ceea ce am de făcut '', a spus Simona, după cum informează Dolce Sport.

Halep și-a asigurat un cec de 67.590 de dolari și 120 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe britanica Heather Watson (23 ani, 69 WTA), învingătoare cu 3-6, 7-5, 6-3 în fața belgiencei Yanina Wickmayer.

"Înseamnă foarte mult că am început să câștig meciuri aici la Miami, așa am făcut și la Indian Wells. Am avut un început de an foarte greu, mi-a fost foarte greu să exersez, să mă antrenez, de aceea nu am putut să mă pregătesc și nu am putut să joc la cel mai înalt nivel'', a mai arătat Simona.

În legătură cu viitorul său meci, Simona a precizat: ''O cunosc destul de bine pe Watson, va fi o provocare pentru mine să câștig meciul și voi lupta pentru acest lucru".

Simona Halep a câștigat ambele partide cu Watson, cu 4-6, 6-4, 6-2 în 2013, în primul tur la US Open, și cu 6-2, 6-4, în 2014, în turul al doilea la Roland Garros.