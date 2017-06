Simona Halep: O astfel de înfrângere rămâne pentru totdeauna

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, duminică după-amiază, la întoarcerea la București, că o înfrângere precum cea din finala de la Roland Garros rămâne în mintea sa pentru totdeauna, precizând că pe moment a simțit că "vine sfârșitul lumii".

"Acum mă simt mai bine decât ieri. Sunt supărată, tristă, dar ce pot să spun, viața merge înainte. O astfel de înfrângere rămâne pentru totdeauna, însă după 2-3 zile trece durerea. Încă îmi imaginez meciul. Despre joc nu prea am ce să spun. Emoțional însă a fost greu după meci, am simțit că vine sfârșitul lumii pe moment. Dar e o nouă zi și trebuie să o iau de la capăt. Cu siguranță mă va ambiționa să trec de acest prag, pentru că am fost de două ori în finală și nu am reușit să câștig. Poate a treia oară va fi cu noroc. Sper să ies mai puternică din această finală, cred asta. Mă va ambiționa să trec peste toate aceste momente grele și să merg mai departe, nu am încotro", a spus ea pe Aeroportul Henri Coandă.

"M-am uitat chiar de dimineață la meci, nu la tot, la mingile de break pe care le-am avut la 3-0. Nu mi s-a părut că am jucat rău, însă ea (n.r. — Jelena Ostapenko) a jucat mai bine și chiar m-a bătut. Nu știu care a fost greșeala mea, cred că ea a jucat bine, a jucat un tenis un pic inconștient după părerea mea, a lovit foarte tare și totul i-a intrat. Cred că am fost destul de curajoasă pe toată durata turneului, nu pot să zic că nu am fost curajoasă, însă ea a fost mai în formă. Au fost persoane importante pentru mine la finală, m-au susținut la fiecare minge și mi-a părut rău că nu am putut să câștig ca să le ofer o bucurie în plus. Însă așa e în tenis și trebuie să merg mai departe", a adăugat numărul 4 mondial.

Referitor la faptul că jucătoarea cehă Karolina Pliskova, învinsă de ea în semifinale la Roland Garros, a declarat că își pariază toți banii pe victoria româncei în finală, Halep a răspuns amuzată: "Îmi pare rău. Nu am pus eu pariu cu ea. Ea a spus o chestie și poate după clasament așa ar fi fost, să câștig eu, dar jocul Jelenei a fost foarte, foarte bun și foarte puternic".

Simona Halep a fost așteptată la Aeroportul Henri Coandă de președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, și de antrenoarea echipei de Fed Cup, Alina Tecșor. La ieșire, câțiva pasageri i-au scandat numele și i-au solicitat autografe.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul patru mondial, a fost învinsă de letona Jelena Ostapenko (47 WTA) cu 4-6, 6-4, 6-3, sâmbătă, în finala turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Șlem al anului. Halep a condus cu 1-0 la seturi, a avut 3-0 în setul al doilea și 3-1 în decisiv, dar nu a reușit să își păstreze acest avantaj și s-a înclinat după o oră și 59 de minute.

Jucătoarea română a ratat pentru a doua oară titlul la Roland Garros, după ce în 2014 a fost întrecută în ultimul act de rusoaica Maria Șarapova, cu 6-4, 6-7, 6-4.

Halep, care de luni va fi numărul doi mondial, s-a ales cu 1.060.000 euro și 1.300 de puncte WTA, iar câștigătoarea a fost recompensată cu 2.100.000 euro și 2.000 de puncte WTA.