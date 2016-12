Simona Halep o învinge în premieră pe Garbine Muguruza

Jucătoarea Simona Halep, locul 3 WTA şi a doua favorită, a învins-o, ieri, în premieră, pe sportiva spaniolă Garbine Muguruza, locul 20 WTA, cu scorul de 3-6, 6-1, 6-3, şi s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de categorie Premier de la Stuttgart. Cele două jucătoare s-au întâlnit, ieri, a treia oară în ultimele şapte lui, precedentele două partide intrând în palmaresul sportivei de 21 de ani. În septembrie 2014, în turul secund al turneului de la Wuhan, în primul lor meci, Muguruza a câştigat cu scorul 2-6, 6-2, 6-3, iar în februarie, la Galaţi, în Fed Cup, cu scorul de 6-4, 6-3. Aceste partide au avut loc pe suprafeţe rapide, în timp ce turneul din Germania este pe zgură. Filozofia de joc a spaniolei este foarte simplă. Serviciu în forţă, apoi finalizarea punctului cu o altă lovitură puternică. Când returnează pe serviciul adversarei, Muguruza o face la fel de puternic. Ea este în permanenţă la atac, nu prea ajunge în situaţii defensive şi nu-i place să intre în schimburi prelungite de mingi. Muguruza, cu o înălţime de 1,82, nu e foarte mobilă, iar dacă adversara ei nu o poate mişca mult pe fundul terenului, nu are sorţi de izbândă. De asemenea, dacă intră să lovească din interiorul terenului, Muguruza are asigurat punctul pe tabela de marcaj. Problema ei este că acest mecanism de lovituri se mai gripează, iar spaniola acuză pshic şocul şi începe să greşească din ce în ce mai mult. În setul I al partidei de la Stuttgart, Halep s-a reîntâlnit cu jocul "nemţesc", fără floricele, al lui Garbine Muguruza. Spaniola a început tare, cu break în primul ghem şi cu încă unul a închis setul la 6-3, după 34 de minute. La rândul ei, Simona Halep a avut două mingi de break, una la 2-3 şi alta la 3-4, dar adversara le-a rezolvat pe amândouă cu serviciul ei năprasnic. La 3-4, sportiva din Constanţa i-a cerut sfatul antrenorului Victor Ioniţă, care a povăţuit-o să se mişte mai mult, să lungească punctele şi să-i macine reverul rivalei. Blocajul spaniolei s-a produs mai întâi la serviciu. După ce a ratat o minge de break la 1-0 pentru ea în setul al doilea, Muguruza a servit prost, a comis prima dublă greşeală, iar Halep a făcut primul ei break. Pe lângă mobilitate şi o paletă completă de lovituri, Simona Halep are inteligenţă, creativitate şi un pshic care devine de la meci la meci mai solid. Românca a simţit blocajul adversarei şi nu a iertat-o, câştigând şase ghemuri la rând şi setul cu 6-1 după alte 33 de minute.