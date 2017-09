Simona Halep o va înfrunta pe Maria Șarapova, în primul tur la US Open

Jucătoarea română de tenis Simona Halep o va întâlni pe rusoaica Maria Șarapova în prima rundă a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, care va debuta luni la arenele Flushing Meadows din New York, potrivit tragerii la sorți efectuate vineri. Halep, numărul doi mondial și a doua favorită a turneului, are drept cea mai bună performanță a sa la New York o semifinală în 2015, în timp ce anul trecut s-a oprit în sferturi. Șarapova, care a revenit în aprilie după o suspendare pentru meldonium, a cucerit titlul la US Open în 2006 și va juca anul acesta la Flushing Meadows grație unui wildcard.

Șarapova (30 ani, 147 WTA) a câștigat toate cele șase meciuri cu Halep: în 2012 s-a impus în turul al treilea la Indian Wells cu 6-3, 6-4, apoi a câștigat în primul tur la Beijing în același an, cu 7-5, 7-5, în 2014 a dispus cu 1-6, 6-2, 6-3 în finala de la Madrid, iar apoi o lună mai târziu se impunea cu 6-4, 6-7 (5), 6-4 în finală la Roland Garros, tot în 2014 învingând și în sferturi la Cincinnati, cu 3-6, 6-4, 6-4. Ultimul meci a avut loc în 2015, la Turneul Campioanelor de la Singapore, rusoaica învingând cu 6-4, 6-4.

Șarapova a participat ultima oară la US Open în 2014, când s-a oprit în optimi.