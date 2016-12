Simona Halep o va întâlni pe Barbora Zahlavova Strycova la Beijing Open

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, o va întâlni pe sportiva cehă Barbora Zahlavova Strycova, locul 32 WTA, în primul tur al Beijing Open, competiţie de categorie Premier Mandatory, cu premii de 5,4 milioane de dolari, care începe, luni, în capitala Chinei. Halep şi adversara ei în vârstă de 28 de ani au mai disputat un meci în circuitul WTA, în 2010, în calificările turneului de la Paris, când jucătoarea cehă s-a impus cu scorul de 6-1, 6-4. Dacă va câştiga primul meci la Beijing, Halep va juca în manşa următoare cu învingătoarea din partida dintre rusoaica Anastasia Pavliucenkova, locul 30 WTA, şi Lin Zhu, locul 168 WTA, beneficiară a unui wild card. Jucătoarea română le are pe partea ei de tablou pe rusoaica Maria Şarapova, locul 4 WTA şi cap de serie numărul 4, cu care se poate întâlni în semifinale, pe germanca Angelique Kerber, locul 8 WTA şi cap de serie numărul 7 (semifinale), pe canadianca Eugenie Bouchard, locul 9 WTA şi cap de serie numărul 8 (sferturi) şi pe sportiva sârbă Ana Ivanovici, locul 10 WTA şi cap de serie numărul 9 (sferturi). Deşi nu este o specialistă a probei de dublu, Halep a decis să evolueze la Beijing alături de Raluca Olaru, ele primind un wild card din partea organizatorilor. La începutul acestui an acest an, Simona Halep a jucat două partide de dublu, la Australian Open, cu Alexandra Cadanţu alături, şi la Sydney, tot cu Olaru, dar le-a pierdut pe amândouă. În China, Halep şi Olaru vor evolua împotriva cuplului Oksana Kalaşnikova/Klara Koukalova (Georgia/Cehia).