Românca Simona Halep, redevenită numărul 3 mondial în ierarhia WTA, ocupă aceeași poziție și în al doilea clasament alcătuit de circuitul profesionist feminin de tenis, "Road to Singapore" ("Drumul spre Singapore"), în urma căruia sunt stabilite participantele la Turneul campioanelor, concursul de sfârșit de an la care sunt calificate primele 8 jucătoare din anul respectiv. Astfel, cu 1.610 puncte WTA obținute în 2015, dintre care 900 numai prim cucerirea titlului la Dubai, turneu Premier 5, imediat sub cele de de Mare Șlem (care acordă 2.000 de puncte învingătoarei), Simona Halep ocupă ultima poziție a podiumului, după Serena Williams — 2.000 puncte (cele de la Open Australia, la Melbourne) și Maria Șarapova — 1.770 puncte. După cum se știe, WTA alcătuiește în fiecare săptămână 2 ierarhii, una generală, în care sunt luate în calcul rezultatele din ultimele 52 de săptămâni, astfel că punctele obținute cu un an în urmă se scad, adăugându-se cele din săptămâna precedentă publicării clasamentului, precum și o alta, pentru calificarea la Singapore, în care se ține seama de punctele obținute în anul calendaristic respectiv. În 2015, Turneul campioanelor (ediția a 45-a la simplu și a 40-a la dublu, unde sunt prezente primele 8 perechi), dotat cu premii de 7 milioane de dolari, este programat între 25 octombrie și 1 noiembrie, Simona Halep vizând a doua prezență la această sărbătoare de sfârșit de sezon a tenisului feminin, după ce în 2014, la debut, a reușit să ajungă în finală.