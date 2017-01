Simona Halep, pregătită pentru circuitul nord-american

După două săptămâni de vacanță, timp în care s-a refăcut după turneele de la Wimbledon, unde a ajuns în semifinale, și București, unde a câștigat trofeul, Simona Halep a revenit în țară, pregătindu-se pentru a participa la seria de turnee de pe continentul nord-american. Tenismena constănțeană a anunțat că a scăpat de problemele cauzate de entorsa suferită la glezna piciorului stâng și că speră să-şi apere punctele cucerite anul trecut pentru a se menţine în topul WTA. „La începutul lunii august voi pleca în America, pentru turneul de la Cincinnati, apoi la New Haven, apoi US Open. Sunt refăcută complet, am început pregătirea şi voi începe în curând antrenamentele de tenis. Am puterea de muncă să încep sezonul american, care nu este uşor, dar am încredere că va fi bine şi acolo. Sunt jucătoare foarte puternice în circuit, dar toate meciurile le iau în serios, indiferent de adversară. Sunt aproape de primul loc, dar totodată departe. Pot să spun că este o presiune pentru că trebuie să apăr aceste puncte, dar trebuie să joc meci de meci cu gândul să ajung la Turneul Campioanelor. Nu vreau să mă sperii de faptul că trebuie să apăr aceste puncte, am încredere în mine. Sezonul american este unul foarte dificil, dar cum am făcut anul trecut rezultate foarte bune, cred că pot face şi anul acesta. Voi încerca să-mi apăr punctele şi să mă menţin cât mai sus în clasamentul WTA”, a spus ocupanta locului 3 în ierarhia tenisului feminin. Halep are de apărat 975 de puncte cucerite în sezonul trecut, după ce a jucat sferturi la Cincinnati, s-a impus la New Haven și ajuns în optimi la US Open, și ar putea ajunge pe poziția secundă în ierarhia mondială. Diferența dintre constănțeancă și chinezoaica Na Li, aflată pe locul 2 WTA, este de doar 175 de puncte, iar asiatica are de apărat 1.690 de puncte în perioada următoare.

SPONSORIZARE GENEROASĂ. Sportiva în vârstă de 22 de ani a avut parte de o premieră spectaculoasă în această pauză, semnând un contract de sponsorizare în valoare de jumătate de milion de euro cu o firmă din România, care s-a angajat să construiască un teren de tenis de câte ori deschide un nou magazin. „Sunt destul de emoţionată, pentru că este primul meu contract realizat în România, cu o firmă românească. Mă bucur foarte mult pentru acest parteneriat, mai ales că s-au gândit să construiască un teren de tenis pentru fiecare magazin deschis. Copii cu siguranţă vor fi atraşi de teren şi vor fi încântaţi să practice acest sport. Mă bucur că datorită acestui sport am ajuns să fac un parteneriat în România. Sper să dau şi eu ceva înapoi tenisului, pentru că am primit foarte mult”, a mai spus Halep. Întrebată dacă ştie cum îşi va investi banii câştigaţi din tenis, constănțeanca a mărturisit că acest lucru nu este o prioritate: „Mai am de jucat cel puţin zece ani tenis şi nu îmi stă încă gândul la acest lucru. După ce mă voi retrage, voi analiza ce voi face”.