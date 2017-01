Simona Halep, premiată cu 30.000 de lei de MTS pentru rezultatele din 2013

Simona Halep a fost recompensată de Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) pentru rezultatele obţinute în anul 2013 cu Premiul naţional pentru sport, în valoare de 30.000 de lei, anunţat de fostul ministru Nicolae Bănicioiu în 21 februarie 2014, dar publicat în Monitorul Oficial în 30 decembrie 2014. "Ministerul Tineretului şi Sportului acordă Premiul naţional pentru sport, în valoare de 30.000 de lei, pentru rezultate de excepţie obţinute în anul 2013 de Simona Halep. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prezentul ordin va fi difuzat prin Direcţia juridic şi resurse umane tuturor direcţiilor de specialitate", se menţionează în ordinul semnat de actualul ministru al Tineretului şi Sportului, Gabriela Szabo, la 13 noiembrie 2014 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 969 din 30 decembrie 2014. Secretarul de stat Carmen Tocală a declarat, astăzi, că ordinul trebuia publicat în luna iunie 2014, însă din cauza "schimbărilor succesive" din cadrul MTS absenţa acestuia a fost observată la verificarea de la finalul anului. "Este premiul acordat de Nicu Bănicioiu în februarie 2014. El trebuia publicat mai devreme, dar din cauza schimbărilor succesive s-a publicat foarte târziu (n.r. - în Monitorul Oficial). Trebuia să fie publicat în iunie, iar noi, la final de an, când am verificat dacă avem toate actele publicate, am observat că acest ordin privind premiul pe 2013 nu a fost publicat. Simona Halep a primit ordinul, a primit distincţiile, dar a fost această întârziere la Monitor", a afirmat Tocală. La 21 februarie 2014, fostul ministru al Tineretului şi Sportului Nicolae Bănicioiu îi acorda jucătoarei de tenis Simona Halep, la acea dată numărul 9 mondial (locul 3 WTA acum), titlul de Maestru al Sportului şi Premiul naţional pentru sport pentru rezultatele obţinute în anul 2013.