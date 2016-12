Simona Halep, prima jucătoare care înregistrează 25 de victorii în acest an

Simona Halep, locul 3 WTA, a obţinut, astăzi, în partida cu Garbine Muguruza, locul 20 WTA, victoria cu numărul 25 la simplu, în acest an, românca înregistrând cele mai multe succese dintre jucătoarele din circuitul WTA. Halep, care a câştigat trei turnee în 2015, la Shenzhen, Dubai şi Indian Wells, a fost învinsă doar de trei ori, de Ekaterina Makarova, în sferturile de finală ale Australian Open, de Garbine Muguruza, la Galaţi, în Fed Cup, şi de Serena Williams, la Miami. Liderul WTA, Serena Williams, are 20 de victorii în 2015, fiind neînvinsă, iar ocupanta locul 2 WTA, Maria Şarapova, are 17 victorii şi trei înfrângeri. Un număr mare de succese, 23, are jucătoarea elveţiană Timea Baczinsky, locul 22 WTA, ea pierzând tot trei partide în acest an. La fel, sportiva cehă Karolina Pliskova, locul 12 WTA, are 23 de victorii, dar opt înfrângeri, în timp ce spaniola Carla Suarez Navarro, locul 10 WTA, a acumulat 22 de partide câştigate şi a înregistrat 7 eşecuri. Simona Halep, a doua favorită, a învins-o, miercuri, în premieră, pe sportiva spaniolă Garbine Muguruza, locul 20 WTA, cu scorul de 3-6, 6-1, 6-3, şi s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de categorie Premier de la Stuttgart. În faza următoare, Halep va juca împotriva învingătoarei dintre Zarina Dias din Kazahstan, poziţia a 32-a în ierarhia mondială, şi italianca Sara Errani, locul 15 WTA.