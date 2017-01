Simona Halep, prinţesa tenisului românesc

Câştigătoare pe zgura de la Roland Garros în urmă cu trei ani, la junioare, Simona Halep a “explodat” la începutul acestui an, devenind una dintre cele mai interesante jucătoare din circuitul WTA. Constănţeanca a urcat la doi paşi de Top 50 mondial, a făcut spectacol la Australian Open şi a jucat pentru a doua oară consecutiv finala turneului de la Fes. La nici 20 de ani, jucătoarea pregătită de Firicel Tomai a adunat deja peste 200.000 de dolari din premii, dar visul fetei cu ochii verzi este să ajungă în elita tenisului feminin mondial. „Este un an frumos. Am jucat multe meciuri, au venit victoriile şi încrederea, am urcat în clasament şi totul pare posibil. Ştiu că nimeni nu se aştepta să ajung aici. Ştiu că sunt multe critici la adresa mea, dar merg pe drumul meu. Încă descopăr turnee, descopăr jucătoarea, totul este nou şi fascinant. Sunt tânără, am viitorul înainte, iar acest lucru îmi dă putere. De când lucrez cu Firicel Tomai am schimbat multe, atât în pregătire, cât şi în joc. Am altă tehnică, altă atitudine. Ştiu că pot să-mi îmbunătăţesc şi mai mult jocul, dar trebuie să fac cât mai puţine erori”, a mărturisit jucătoare crescută la Tenis Club Idu Mamaia. Constănţeanca a avansat an de an în ierarhia mondială, reuşind să treacă cu brio peste saltul de la junioare la senioare. „Am luat-o de la zero, am jucat calificări şi la turnee mici. Am adunat punct cu punct. Diferenţa este enormă. La junioare, toată lumea este relaxată, iar dacă ai luat un set şi ai făcut un break în al doilea, s-a decis soarta jocului. La senioare, nu poţi fi sigură de victorie decât atunci când dai mâna cu adversara deasupra fileului. Este o mentalitate cu totul profesionistă”, a povestit Halep, care speră să ajungă între primele 20 de jucătoare din lume: „Nu mi-am stabilit un obiectiv pentru acest sezon. Vreau să fiu sănătoasă, să cresc în joc şi să urc cât mai sus în clasament. Peste câţiva ani însă, mi-aş dori să fiu în Top 20”.

LA ROLAND GARROS, CA ACASĂ. Cariera lui Halep a fost influenţată de câteva momente speciale, care i-au dat încredere pentru viitor. „Primul a fost când am câştigat Roland Garros la junioare, în urmă cu trei ani. Este un moment special, pe care nu am să-l uit niciodată. A venit apoi finala de la Fes, jucată anul trecut. Emoţiile au fost atât de mari, că nici nu am putut juca normal. Anul acesta am mai scăpat de ele, dar nu în totalitate şi am pierdut din nou în finală. A urmat victoria împotriva Alisei Kleybanova, unul dintre capii de serie de la Australian Open”, a spus constănţeanca, adăugând că iubeşte turneul de la Roland Garros: „La Roland Garros mă simt ca acasă, pentru că am jucat şi de multe ori la Paris. Totuşi, suprafaţa preferată este hardul, dar îmi place şi zgura. Pe iarbă nu prea am jucat, dar îmi amintesc de pe vremea când eram junioară că mi s-a părut deosebit. De aceea şi aştept cu nerăbdare Wimbledonul, când singurul lucru pe care mi-l propun este să joc cel mai bun tenis al meu”.

ÎI PLAC TELENOVELELE. Aflată pe locul 67 WTA, Halep încearcă să se relaxeze în timpul liber uitându-se la telenovele. „De câte ori am timp, mă uit la câte un episod din Dragoste şi pedeapsă, o telenovelă turcească. Pentru că, de cele mai multe ori, nu sunt în ţară, apelez la youtube. De altfel, actorul meu preferat este Murat Yildirim, care interpretează unul dintre personajele principale ale telenovelei. În rest, îmi place să mă plimb, iar când sunt acasă ies des la cinema. Prefer comediile, pentru că mă relaxează. În schimb, nu-mi plac deloc cluburile”, a mărturisit Halep, care preferă să-şi petreacă vacanţele acasă: „Din cauza programului aglomerat, nu prea am timp să ajung acasă, aşa că-mi place să-mi petrec scurtele vacanţe în România. Oraşul meu favorit rămâne Parisul, dar şi Melbourne m-a impresionat. Cea mai frumoasă plajă am văzut-o la Acapulco, în Mexic”.